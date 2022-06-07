林秉樞爭閱卷抗告成功！蔡易餘批高院裁定不可思議　「讓林去威脅他人」

記者杜冠霖／台北報導

林秉樞被控施暴民進黨立委高嘉瑜案，一審法院裁定限制檢閱證據資料，林及辯護律師不服提抗告，二審認定，原審未說明限制閱卷標準，且影響律師為林男有效辯護權利，將原裁定撤銷。對此，民進黨立委蔡易餘表示「不可思議」，此裁定可讓林秉樞取回證據去威脅別人，他一定要聲援高嘉瑜。

蔡易餘表示，關於林秉樞偷錄竊錄相關的錄影檔案，跟高嘉瑜有關的47筆，林秉樞早已都拿到，剩下200多筆有的是其他受害人、有的是跟本案完全無關，可能涉及林秉樞關於政治上的私人錄音，高院居然可讓林秉樞取回，「這樣是不是要縱容林秉樞拿這些東西威脅別人？」

男子林秉樞與立委高嘉瑜交往期間涉動粗家暴、被起訴8罪嫌並羈押至今，辯護律師團要求拷貝林男被查扣錄音筆內檔案，審理本案的新北地院合議庭裁定律師團應先說明理由，律師團提起抗告，高院日前撤銷新北院的裁定，卻被錯誤解讀成准許律師團拷貝全部卷證，引發譁然，林男的律師團澄清，只是可以重新向合議庭聲請拷貝證物，若合議庭還是不准，必須依高院裁定意旨說明理由。

高嘉瑜今對高院大表不滿，發出聲明痛批高院形同讓犯罪者「拿回犯罪成果、真的太荒謬」。高嘉瑜委任律師李永裕強調，其實林秉樞的律師團在5月份，獲合議庭准許拷貝錄音筆內47個錄音檔並已取走，高院裁定前沒確認最新狀況，可能會讓辯護律師團擴大要求拷貝錄音筆全部檔案，這對本案一審已經完成的準備程序，會造成極大困擾。

不過高嘉瑜委任律師李永裕指出，經林男律師團縮小索取範圍，只要求拷貝林男錄音筆內47個特定檔案後，合議庭今年5月中准許拷貝並交付，照理說，辯護律師團4月的抗告已無實益，但高院沒注意最新進度，才會有今天的誤會。

李永裕表示，若林男的律師團拿高院的裁定，擴大要求拷貝錄音筆內檔案，他們會以《刑事訴訟法》第33條所定「涉及當事人或第三人之隱私」等規定，請求合議庭駁回或限制對方的主張。

林男的律師團今也表示，有些媒體報導對高院的裁定確實解讀錯誤，高院並沒允許拷貝全部卷證，而是律師團可以重新向新北院合議庭提出聲請，若合議庭還是不准許，就須依高院裁定意旨詳加說明理由，律師團正研商是否重新聲請拷貝。

▼高嘉瑜。（圖／高嘉瑜國會辦公室提供）

