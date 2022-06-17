輪胎行無情火帶走閨蜜　悼念好友....奧運射箭國手林詩嘉靈前致意

記者蔡文淵、蔡怡萍／新竹報導

新竹輪胎行次子陳彥翔一把無情火燒死8位家人，其中28歲胞妹陳佩君也葬身火窟，她國高中時參加射箭隊，里約奧運射箭銅牌得主林詩嘉也是她的好姐妹。林詩嘉在火災發生當晚就得知噩耗，哭了一整晚，在臉書連發2文悼念她的好姐妹離世「再也等不到祢如此甜美的笑容」，今日（17）中午左右也現身靈堂，向好友致上最深的不捨與思念。

▲新竹輪胎行惡火8死，死者陳佩君的好友奧運射箭國手林詩嘉（戴帽黑衣者）也至靈堂致意。（圖／記者蔡文淵攝）

據悉，罹難28歲陳佩君從國中就開始學習射箭，高中時就讀香山高中也有參加射箭隊，當時參與多場比賽，個人與團體都有，但陳佩君高中畢業後就沒有再繼續練箭，而是專心在大學學業上，但她還是與同樣練射箭的學姊、里約奧運國手「一姐」林詩嘉感情相當要好。

在15日傳出輪胎行失火、裡面8人葬命後，林詩嘉就在臉書發文哀悼，稍後更PO出陳佩君黑白照，「再也等不到祢如此甜美的笑容…願祢在天上做一個快樂的天使…致我最好的姊妹佩君…RIP」，難過之情溢於言表；而林詩嘉也穿著黑衣、壓低帽沿，忍著悲傷情緒親自赴靈堂上香致意，希望能好好送好閨蜜最後一程。

▲▼林詩嘉連發2文哀悼陳佩君。（圖／翻攝林詩嘉臉書）



他們的射箭隊教練昨日（16）得知噩耗後，感嘆表示陳佩君很有善心，也是台灣知名女子射箭運動員、「一姐」林詩嘉的學妹，雖然陳佩君小了林詩嘉幾屆，但2人感情很好，林詩嘉以前也曾多次到陳佩君家，怎料一場大火，卻讓年輕的生命就此殞落，讓熟識陳佩君的親友都感到相當難過。

▲奧運銅牌射箭國手林詩嘉，也是在這場火災中罹難的陳佩君的好姊妹。(射箭協會提供)