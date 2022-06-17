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輪胎行縱火8死！民眾湧入獻花哀悼　願逝者「化作千風」

▲▼新竹東大路輪胎行縱火案8死，民眾獻花。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲輪胎行外有不少民眾獻花哀悼。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹市東大路「正義輪胎行」15日傳出縱火案，一夜之間奪走8條人命，消息曝光後引起全台輿論譁然，今(17日)不少民眾、及死者親友紛紛前往現場獻花，盼逝者安息、往生極樂，其中屋主女兒陳佩君(Penny，28歲)更有好友悼念，願她「化作千風，隨風而逝！」

警方調查，嫌犯陳彥翔(31歲)因與家人有糾紛，15日晚間購買600元汽油縱火，導致媽媽、大嫂、妹妹、妻子、3個親生孩子、以及大哥未滿1歲的孩子共8人葬身火窟。該棟鐵皮建物經市府勘查、在徵得陳父同意後，將由市府代為拆除，目前現場已圍上鐵皮。

▲▼新竹東大路輪胎行縱火案8死，民眾獻花。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹東大路輪胎行縱火案8死，民眾獻花。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹東大路輪胎行縱火案8死，民眾獻花。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲友人盼陳佩君、和她的家人能夠「化作千風」。（圖／記者陳凱力翻攝）

這起縱火案曝光後，引起全台輿論譁然，不少民眾、親友紛紛到場獻花，悼念8條失去的生命，「聽到這悲傷的消息，深表哀悼之意，願往生者可放下執著離苦得樂，往生西方極樂世界。」

其中縱火嫌犯陳彥翔的胞妹陳佩君人緣極佳，有個穩定交往的外國男友，更與射箭國手林詩嘉熟識，友人也到場獻花，祝福Penny(陳佩君英文名)、與她的家人「化作千風，隨風而逝！」

現場一名男子上午牽著孩子到輪胎行來獻花，表示自己是透過新聞才得知縱火案件，由於自己也是爸爸，這場惡火又帶走4個孩童，內心感到萬分悲痛不捨，因此請花店配上百合、小黃菊、康乃馨，並親自到現場送花哀悼致意。

▼男子透過新聞才知道輪胎行，今親自前往現場獻花。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹東大路輪胎行縱火案8死，民眾獻花。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹東大路輪胎行縱火案8死，民眾獻花。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹東大路輪胎行縱火案8死，民眾獻花。（圖／記者陳凱力翻攝）

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