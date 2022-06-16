台東+673！2長者病逝「皆有心臟病史」　縣府籲儘速接種疫苗

▲台東今日+673。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣16日新增673名確診者，593名民眾戶籍或居住地分在台東、80名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案25282人、居隔者1983人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/15下午16點為止，住院收治人數為68人、加強版集中檢疫所為48人、居家照護現管人數有3540人。

台東縣衛生局表示，目前縣內有8養護、1身障、2兒少、6監所群聚事件管制中，今日共新增60例確診個案。養護機構部分，新增3人確診 (1員工、2住民)；監所部分新增54例確診(42住民、12員工)；身障機構新增3確診(2住民、1員工)；兒少機構無新增。

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中央今日也公布台東2例本土病例確診死亡個案，第1案為75歲男性，無接種新冠疫苗、有心肺疾病，深部靜脈血栓病史；第2案86歲女性，已接種3劑新冠疫苗、有心臟及腎臟疾病病史。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診122生、29師，累計共4130生、615師。

縣長饒慶鈴表示，台東每日確診案例仍屬高峰，且近日來邊境攔截到不少Omicron亞型變異株BA.4、BA.5的境外移入病例，顯示新冠疫情持續威脅台灣，完整接種疫苗可有效降低重症及死亡風險，根據最新統計，台東縣5-11歲接種第1劑比例達71.7%，65歲以上長者前3劑接種比例分別為81.8%、75.9%、61.3%，65歲以上長者抵抗力較弱、第1類醫事人員因工作面對較高的染疫風險，均已開放接種第4劑，請鄉親注意。

目前除國中校園接種場次在6月底前完成，也可以直接至醫療院所、衛生所預約接種，包括台東馬偕6/18(六)將加開小兒假日COVID-19疫苗專診，預約

https://mcloud.mmh.org.tw/DMZREGWEBTTA740/DrSch.aspx?dept=O26A&dr=O26A&drname=&Lang=C ，其他院所接種場次請參考台東縣衛生局官網(https://www.ttshb.gov.tw/ )。