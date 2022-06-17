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「正式成官方認證老年人口」　韓國瑜65歲生日自嘲：頭不能再光了

▲韓國瑜曝典亮慈善基金會購入1000台指夾式血氧機，守護長輩健康。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

▲韓國瑜曝典亮慈善基金會購入1000台指夾式血氧機，守護長輩健康。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

記者蘇晏男／台北報導

前高雄市長、典亮慈善基金會董事長韓國瑜今（17日）度過65歲生日，他自嘲成正式成為官方認證的「老年人口」且自己頭不能再光了。但韓國瑜也提到，他有感最近全台確診人數居高不下，民眾面臨「隱形缺氧」威脅，典亮慈善基金會決定購入1000台通過醫療器材認證的指夾式血氧機，守護長輩健康；韓說，「我還是要繼續做我的微光」，希望接下來的每一年，他都能付出更多一點。

「生日今朝是，匆匆又一年。」韓國瑜17日在臉書表示，65個匆匆過隙，今天他正式成為官方認證的「老年人口」了。年紀越長越覺得生命可貴、但也更見識到許多人的生命其實充滿磨難與艱辛。

韓國瑜說，今年的台灣並不好過，本土疫情已經突破300萬例，看到最近全台確診人數居高不下，許多輕症民眾在居家照護時又咳又喘、面臨「隱形缺氧」的威脅，然而可隨時觀測身體狀況的血氧機，此時在市面上卻是「價高、量少」，對經濟弱勢的家庭、學童，或是染疫風險較高的長輩來說，實在是一大負擔。

韓國瑜透露，有感於此，典亮慈善基金會決定購入1000台通過醫療器材認證的指夾式血氧機，「我也在這週先將50台率先送抵幾間老人中心，希望這些血氧機能代替我們守護長輩的身體健康」。

韓國瑜也表示，典亮也將在近期陸續寄送血氧機至全台灣有需求的育幼院、社福團體及長照機構等等，希望藉此能讓弱勢民眾免於染疫後的擔心受怕之苦。

「這一年多來，戰火、疫情、天災、人禍，我們衣食無憂的人可能覺得是匆匆一年、但對其他很多人來說，每一天都是在苦苦掙扎中度日如年。」韓國瑜說，在滿65歲的今天，除了不能免俗的生日許願、祈求和平安康，「我還是要繼續做我的微光」，希望接下來匆匆的每一年，他都能付出更多一點、為有需要的人做更多一些，盡他綿薄之力為別人的生命做出一絲微小貢獻，就是他給自己最大的祝福。

此外，韓國瑜還用Hashtag自嘲，「韓先生65歲了」、「但頭不能再光了」。

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