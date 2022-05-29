韓國瑜憤怒發聲：喪子父母心痛無比　冷言「很多是幾個」不配為人

▲韓國瑜對於郭彥均的轉發風波發聲，冷言「很多是幾個」不配為人。（圖／記者周宸亘攝）

記者林彥臣／綜合報導

藝人郭彥均因為在臉書貼出「這多孩子就這樣走」，引發軒然大波，有一派人聲援郭彥均，擁護他的言論自由，也有一派人認為，轉發此類訊息，應該提出證據證明，「看到很多孩子走了」到底是幾個孩子，還是發生在哪個醫院。對此前高雄市長韓國瑜28日晚間臉書發文怒嗆，喪子的父母們心痛無比，冷言很多是幾個的言論不配為人。

韓國瑜發文指出，一個母親懷胎十月，要忍受多少腰痠、孕吐的辛苦，生產時要承受多麼巨大、撕裂的痛楚，才能讓一個小生命誕生於世上？

韓國瑜表示，孩子出生後，面臨現在的高房價、高物價、空污、疫情、治安等多重威脅，為人父母又必須花上多麼大的心血，才能呵護一個孩子，從襁褓逐漸茁壯到能站立、會走路、牙牙學語喊出第一聲「爸爸、媽媽」

▲郭彥均的臉書轉發風波，現在造成政壇正反雙方激辯。（圖／翻攝自郭彥均臉書）



韓國瑜強調，「這些生命的重量，難道是可以量化的嗎？」人之所以為人，是因為我們有人性、有感情，我相信沒有多少人能夠承受失去至親之痛，每失去一個至親，那種心痛的程度根本無法用言語比擬。

韓國瑜說，倘若今天失去的是你的至親、倘若你失去的至親到了新聞上，只變成一個個冰冷的數字，然後被第三者如此冷言冷語的問到，「很多是幾個？」、「幾個叫很多？」

韓國瑜痛批，「這樣的言論，根本不配稱之為人」當喪子的父母們心痛無比時、當有人跳出來陳述一個正在發生的悲劇，呼籲大家心疼醫護、做好防疫時，要面臨的是網軍獵巫、是被官員喊告、是可能面臨巨額罰款。

韓國瑜說，這裡是台灣，是大家最自豪認為我們是民主國家的台灣，這一切真的太令人痛心、令人遺憾，衷心希望全天下所有孩子都能平安健康長大，所有父母都能不再面臨錐心之痛。

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