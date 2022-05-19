批朱立倫粗暴徵召　黃光芹7點評：「張善政拔了毛的鳳凰不如雞」

▲國民黨提名張善政出戰2022桃園市長。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨黨主席朱立倫昨（18日）提名前行政院長張善政，代表國民黨參選桃園市長，由於其人選非原本熱門的立委呂玉玲、魯明哲、前台北市議員羅智強，引起各界熱議。資深媒體人黃光芹19日批評，朱立倫此舉是把張善政當成鳳凰，卻忽略了桃園人選眾多、實力堅強，「拔了毛的鳳凰不如雞」。

黃光芹19日透過臉書發文表示，「拔了毛的鳳凰不如雞」、「朱立倫的手法豈止粗糙，根本粗暴」。她解釋，朱立倫將虛有其表的張善政當成鳳凰，「全身沒有毛的鳳凰，也是鳳凰，但連隻雞都比不上」。如今國民黨桃園市長提名人，被4隻雞包圍，是現在的困境。

黃光芹表示，這次朱立倫的粗暴演義，有幾個重點：一、不要相信韓國瑜全然不知的說法，他一直都在選策會裡，人就是他提的，也符合他一貫的行事風格。他怎麼會不知道？所謂「要顧及其他人的感受」，不過是虛偽陳詞。

二、萬美玲要不要宣布參選，我不知道；但魯明哲日前對外表示「不排除接受徵召」，算是已經表態；再加上呂玉玲和羅智強，朱立倫完全不溝通，更遑論整合，是認為黨主席就是黨天下嗎？不知哪來的自信？

三、羅智強空降不可以、地方只有1成支持不可以、民調差不可以，張善政通通可以？民調輸魯明哲可以、地方全反可以、大空降可以，這算哪門子的提名機制？怎麼是勝選考量呢？四、羅智強又辭黨職、又卸議員、還花錢買房子，就算是自找，至少還是得告訴他一聲，怎麼可以把人當猴子耍？

五、螳螂捕蟬黃雀在後，趙少康在前面衝，被打成內鬥藍，講個話還需要考慮再三，屬意的人選，被中央無視;相對地，朱立倫和韓國瑜聯手在後面搞黑箱，朱立倫的「螃蟹理論」，就是韓教他的，局勢已經很清楚了。六、我從小在林口長大，我就是新北市長最佳人選？我在內湖跑了快20年通告，就可以選港湖區的立委？張說自己曾經在桃園某園區工作12年，每天兩點一線，有在基層紮根、服務？67歲的老理工男，說什麼幹話！

七、2024國民黨誰選總統？還是得看韓國瑜的臉色，他並没有放棄。搞公益？搞政治？還是搞公益掩護政治，不辯可明。

在臉書發文的文末，黃光芹強調，一個快進加護病房的政黨，可以因為一個提名，意外促成其他人的大團結，也算是意外的收獲。「接下來就看，民進黨提名誰？國民黨都没有退路」。