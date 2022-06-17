機車停信義區公園旁！慘被一家4口狂炸3天「鳥屎雨」　網嚇傻

▲機車慘被鳥屎轟炸。（圖／翻攝自Facebook／信義區三兩事）

記者朱祖儀／綜合報導

台北市信義區車流量大，停車格經常一位難求，但即使找到停車位也要多觀察附近狀況，以免牽車時遇到慘況。一名網友近日經過一排停車格時，驚見一輛機車慘被「鳥屎」轟炸，急忙拍下該畫面尋找車主。不少網友看到照片後，紛紛表示「這鳥伙食也太好了吧」。

原PO在臉書社團「信義區三兩事」PO出一張照片，看到一輛黑色機車停在車格裡面，但上面卻佈滿了白色、褐色的鳥屎，不論是儀錶板、龍頭、腳踏板、安全帽還是坐墊，幾乎沒有一處躲過攻擊，狀況看起來相當慘烈，因此PO文詢問「請問這台Yamaha的車主有在這裡嗎？」希望對方盡早來移車。

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▲原PO曬出「屎作俑鳥」的照片。（圖／翻攝自Facebook／信義區三兩事）

原PO也透露，這車停在念儒公園旁邊，停車格上面是俗稱「大笨鳥」的黑冠麻鷺的鳥巢，共有1大3小窩在上面，加上該車已經停在該處3天，所以累積的排泄物份量才會如此驚人。他也PO出一張「屎作俑鳥」的照片，看到真的有一張黑冠麻鷺就在鳥巢裡面。

不少網友看到PO文後，紛紛表示「牽它，需要一種勇氣」、「沒辦法，鳥媽媽會把寶寶的便便叼出來丟掉，停車真的要看一下，更何況是大笨鳥這麼大隻的」、「這慘案我有遇過，連3天鳥屎轟炸，就算我換位置停隔壁的樹下，依舊選定我的車噴屎！真的欲哭無淚」、「這其實是一種防盜系統」、「我也有類似的經驗，所以停車前都會先看一下地上有沒有飛彈的殘骸」，也有人稱讚「隔壁的車主很聰明，龍頭和座椅都有套保護套」。