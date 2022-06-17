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社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面曝光！男停車打N檔　車突滑動「慘被車門卡脖5分鐘」

記者許權毅／台中報導

停車一個小動作沒做好釀意外！台中大甲一名45歲林男日前將車輛倒車進自家門口，不料停妥後把P檔打成Ｎ檔，林男下車時車輛突然往前滑，身體一半卡在車裡，頸部被半開車門卡住，加上一旁有另一台廂型車，車門無法打開，整個人就被車門「掐脖5分鐘」，差點昏迷。

▲▼台中大甲一名林男下車時車輛突然滑動，脖子被車門卡住。（圖／記者許權毅翻攝）
▲台中大甲一名林男下車時車輛突然滑動，脖子被車門卡住。（圖／記者許權毅翻攝）

事發在12日中午大甲經國路上，一名林姓男子倒車入庫後，突然發出劇烈聲響，嚇得鄰居都趕緊出來查看，原來是林男下車到一半，車子突然滑動撞上門柱，脖子意外被車門卡住，整台車撞在門柱上無法移動，加上一旁停著廂型車，車門沒有空間打開，種種巧合讓林男動彈不得，家裡又沒有人可以幫忙，所幸手上拿著手機趕緊自行報警。

▲▼台中大甲一名林男下車時車輛突然滑動，脖子被車門卡住。（圖／記者許權毅翻攝）

▲車輛撞上鐵門門柱，無法移動。（圖／記者許權毅翻攝）

大甲警消獲報後趕抵現場，怕破壞車體林男會受傷，趕緊先移開廂型車前的雜物，最後才順利幫助嚇壞的林男脫困，所幸送醫後無大礙。警方呼籲，駕駛人駕駛汽車應遵守規定，車輛靜止發動時應關閉車門勿將身體置於車外，勿隨意操作排檔更應注意車輛狀況。

▲▼台中大甲一名林男下車時車輛突然滑動，脖子被車門卡住。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警消移除廂型車前的雜物，挪出空間讓車門打開，所幸男子無大礙。（圖／記者許權毅翻攝）

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