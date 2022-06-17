議員候選人匿名下海拍AV「無碼謎片」　吸3.3萬人朝聖

▲日本議員候選人私底下是一名A片網紅。（示意圖／翻攝pixabay）



實習記者林郁婷／綜合報導

去年曾代表日本公明黨出戰不分區議員的大沼伸貴，被爆出以「しん」（Shin）的用戶名，在推特上傳自拍的無碼性愛影片，吸引超過3.3萬人觀看，粉絲人數超過2.5萬。他受訪時稱只是個人興趣，不知道會觸法，由於嚴重破壞政黨形象，目前已遭退黨除名。

▲大沼伸貴去年角逐眾議院東京不分區議員落敗。（圖／翻攝自推特／@takigare3）



根據日媒《周刊文春》報導，現年40歲的大沼伸貴，去年角逐眾議院東京不分區議員落敗，不過如果按照排名，只要有2名以上的議員辭職，他就能遞補上任。儘管政途不順，但他其實還有另一個身分，就是A片網紅，以「しん」為名在推特經營公開平台，上傳未處理過的三點全露性愛片供人觀賞。據悉，他會在影片和照片中戴上口罩，以避免被認出。不僅如此，他還會用極其淫亂的詞語和粉絲互動。

報導指出，去年10月19日，公布選舉結果當天，他仍不忘準時上傳自己的無碼性愛片，吸引逾3.3萬人觀看。

▲目前帳號已刪除。（圖／翻攝自推特／@shin_bariuke）



大沼伸貴本周受訪時一度否認是他所為，但最後在種種證據下，只好改口稱「這麼做純粹只是興趣，不知道已經觸法，以為推特系統會自行審查，太裸露的應該會被移除。」目前該帳號已被移除，而他也被公明黨永久除名。