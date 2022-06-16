正妹網紅癌逝「當大體老師」！最後日子尪超暖舉動…影片逼哭全網

▲深圳網紅「抗癌中年少女陳陳」去世。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳38歲人妻陳靜患癌多年，在網路以「抗癌中年少女陳陳」的名字，分享自己的抗癌日常。2021年9月8日，陳靜發布了一則丈夫陪她一起剃光頭的影片，搞笑的畫風卻瞬間逼哭全網，網友紛紛表示，「這就是愛情最美好的樣子。」14日中午，陳靜病逝，並捐獻遺體成為大體老師。

深圳女子陳靜除了是母親和妻子，她還有抗癌者的角色，在短片平台暱稱為「抗癌中年少女陳陳」，之所以叫少女，也是因為那與年齡不似的外貌。而在丈夫范先生眼中，樂觀的妻子一直都是個少女，去年，他幫癌症妻子剃頭後，把自己頭髮也剃光以表達支持，溫馨而有趣的畫面令相關話題衝上了微博熱搜。

2014年，陳靜一家來到深圳，隔年女兒降臨世上。然而好景不常，2016年底，在女兒1歲多的時候，陳靜突然發現自己聽力下降，之後確診為鼻咽顱底腺樣囊性癌，腫瘤包裹在頸動脈，手術難度很大。

2017年1月，雖然經過驚險的手術，腫瘤被切除，但4個月後腫瘤就復發，這次長到左眼視交叉神經上，令陳靜的左眼無法轉動，雖再接受手術，但醫生告知由於腫瘤是長在唾液腺上的，類似神經一樣密密麻麻分佈的，故沒有辦法根除。

▲丈夫陪伴一起剃光頭暖哭全網。（圖／翻攝自微博）

僅僅2個月後，腫瘤再一次復發，這次長在了腦幹附近。陳靜遭受痛級最高達9級（滿級10級）的劇烈頭痛，為免傷害太大，當時醫生們一致認為不能再切下去，「做了手術估計就變成植物人了。」最後，陳靜選擇了放療化療和靶向藥治療。

經與腫瘤「和平共處」近4年後，陳靜2021年8月確認再一次復發，腫瘤長在右眼視交叉神經附近，令其右眼視力模糊和視野缺失。雖然治療艱辛，第一次放療時甚至嘴巴直接爛掉，但在朋友圈或影音平台，陳靜向外界展現的總是活潑的一面。在剃了光頭後，陳靜還給自己買了假髮，並模仿流星花園中的F4唱起了歌，「我不希望把負面的情緒帶給別人，我有時候開玩笑說，我的偶像包袱有點重。」

自妻子首次確診，范先生就停止了工作，全心全意照顧沒辦法獨立生活的愛妻。在去年爆紅上微博熱搜的影片中，范先生在幫妻子剃頭後，還一下子把自己頭髮也給剃光，令妻子甚感驚訝，但隨後夫妻二人的哈哈大笑，讓畫風備感溫馨。

16日，據《深圳廣電集團都市頻道》報導，近日，陳靜再次發病，在家屬的支持下，她的遺體捐給了深圳大學醫學部，助力醫學研究，成為了深大醫學院第613位大體老師，2022年第29位遺體捐獻志願者。