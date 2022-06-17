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富樂偽貨根本「撿到籃裡都是菜」　趙少康痛批政府：怎有臉卸責？

▲▼罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜,趙少康 。（圖／記者李毓康攝）

▲中廣董事長趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者李密／台北報導

大鑫資訊公司輸入的「富樂Flowflex快篩試劑」使用後無法顯示C線（品管線），調查局追查後，發現該公司混用中國代工次級品出貨，且大鑫為販售墨水匣公司，卻能代理快篩進口。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞15日回應，食藥署EUA審查很嚴格，但很多措施「防君子不防小人」。對此，中廣董事長趙少康表示，完全是推諉塞責的說法，企圖把責任全推給廠商。

近日富樂快篩試劑陸續在高雄、台中爆出品管C線無法顯示，調查局發現進口商大鑫使用代工次級品混充出貨，已流入市面192萬劑，不法獲利高達1億元。對此，羅一鈞回應，食藥署EUA審查「防君子不防小人」。

趙少康不滿發文批評，3/1美國FDA就示警富樂有仿冒品、4/29富樂快篩原廠艾康公司也聲明有假快篩，食藥署直到5/10才放行大鑫的快篩EUA，不只沒有超前部署，還後知後覺，蔡政府「防君子不防小人」的說法，完全是推諉塞責，企圖把責任全推給廠商。

趙少康說明，「即使沒事先掌握國外資訊，富樂快篩台灣代理商醫優科技，5/13也正式發出公文向衛福部示警『有偽冒產品流入市面』，並主動放棄自己取得的EUA，這麼重要的警示，衛福部竟然拖了1個月才有動作，終於廢止富樂快篩的EUA。」

對於大鑫資訊公司被爆出為販售墨水匣公司，趙少康痛批，疫情爆發以來，有利可圖的生意總是『沒關係就有關係』，醫材大廠的申請會被打回票，跟民進黨友好的廠商則是『有關係就沒關係』，指相關決策不是以品質作為考慮，而是用政治立場與關係來評估，「簡直是開玩笑。」

趙少康強調，因為沒有超前部署，只能苦苦追趕。總統蔡英文一聲令下，衛福部必須在短時間內買到1億劑快篩。為了達成目標，才會「撿到籃子裡的都是菜」，棄守品質把關。原本以快篩取代PCR檢查，已經有偽陰性或偽陽性的風險，如果通過EUA的還是假快篩，更是禍國殃民。

趙少康認為，因為政府把關不力，黑心企業搶發國難財、疫情財，國家給了蔡政府8000多億防疫預算，結果什麼都缺，類似弊案讓政府蒙受損失、犧牲國民健康，強調「如果在國民黨執政時期，早就換了好幾個部長，」狠批蔡政府施政不只無法興利，連防弊都做不到。

▼ 百萬假快篩流入市面，趙少康16日發文痛批蔡政府「怎有臉卸責」。（圖／翻攝自Facebook／趙少康，點圖可放大）

▲▼ 趙少康16日發文痛批蔡政府「怎有臉卸責」。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

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