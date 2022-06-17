她今天偷吃憂隔天懷孕！求問醫「小孩是誰的？」　網傻眼：只能通靈

▲醫師收到網友訊息詢問，自己凌晨偷吃，若隔天驗出懷孕孩子會是誰的？（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張乃文／綜合報導

婦產科名醫蘇怡寧經常在粉專上替孕婦們解惑，過去就有孕媽因為與他人發生關係，擔心基因改變而詢問醫師。沒想到，類似的問題層出不窮，醫師昨（16）在臉書再次分享，有網友前一天與別人發生關係，擔心隔天檢驗若是懷孕，不曉得是誰的孩子。網友們則紛紛留言「你看起來不像醫生，看起來像算命師」、「醫生為什麼沒有崩潰？」

本站先前曾報導《孕媽「不小心與人連結」求問蘇怡寧！荒謬私訊曝 網傻：這智商別生》網友因擔心懷孕後期不小心跟別人發生關係，肚子小孩基因會改變成為別人的。但類似問題可不只一樁，蘇怡寧在臉書提及，有私訊詢問「如果凌晨的時候不小心跟另外一個男生發生關係，這樣我明天驗是懷孕的話，是男朋友的，還是今天凌晨那位的？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇怡寧說，這種傳訊息來說「孩子的爹是誰？」的問題，「我還真的常常收到。」他也認真回覆，醫師們確實可以根據胎兒的大小，推算出大約的受孕時間，但是「大約」的定義是「正負2至3天」，至於幾點幾分受孕的「你以為有辦法這麼精準嗎？」

蘇怡寧也語重心長的說，他比較在意的是孩子，如果你還沒準備好要懷孕，或介意孩子的爸爸是誰，那你為什麼不好好做避孕措施保護好自己呢？

網友看到貼文也留言「醫生為什麼沒有崩潰」、「看完這些問題，你看起來不像醫生，看起來像算命師」、「這真的只能通靈了」；有網友則問「真的不敢相信你怎麼還沒崩潰」蘇怡寧回應「我很堅強的。」