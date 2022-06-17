馬斯克被割韭菜！比特幣6月驚崩30%　特斯拉帳虧百億

▲比特幣持續暴跌，特斯拉創辦人馬斯克淪為重災戶，粗估賠掉上百億。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

加密貨幣市場再掀腥風血雨，光是6月全球最大加密貨幣比特幣崩跌逾30%，最低觸及20,089美元，為2020年12月以來最低。據傳全球賠最慘的投資人，正是特斯拉創辦人馬斯克，據外媒報導，特斯拉目前持有3.8萬枚比特幣，按照當前1枚比特幣幣值約2.23萬美元價格計算，該公司虧損超過4.6億美元，折合新台幣約136.7億元，恐將影響特斯拉的季度財報。

根據外媒報導，隨通膨持續增溫，市場投資人擔心聯準會可能更大幅度升息以控制通膨，導致風險資產受衝擊。近期除了股市面臨修正外，加密貨幣市場下跌幅度更是驚人。

根據統計，比特幣價格從去年11月歷史高點1枚68,925美元，一路溜滑梯，到今年6月最低觸及20,089美元，重挫幅度高達7成，其中，6月13日一天就摔掉13%，隨後出現短暫止跌，至截稿前1枚收在22,358美元。

隨著大哥比特幣重挫，其他加密貨幣如：以太幣、Avalanche、Solana、狗狗幣等加密貨幣也難逃崩盤命運，今年乙太幣跟著暴跌逾6成至1,206美元，創2021年1月以來最低。

另外，前100大加密貨幣的MVIS CryptoCompare數位資產100指數今年修正幅度也達5成。根據CoinGecko的數據顯示，加密貨幣總市值去年11月曾超過3兆美元，如今已跌破1兆美元。

隨著比特幣大跌，市場傳出全球最富有的比特幣玩家、特斯拉創辦人馬斯克，發生了巨額虧損。彭博社指出，2021年第一季度，特斯拉第一批買入價值約15億美元的比特幣，加上後面陸續購入的比特幣，至今約持有3.8萬枚，按照當前1枚比特幣幣值約2.23萬美元價格計算，該公司虧損超過4.6億美元，折合新台幣約136.7億元，恐將影響特斯拉的季度財報。

此外，加密貨幣發生集體崩盤，也讓全球最大的虛擬貨幣交易所幣安（Binance），一度暫停比特幣提款，更加劇市場對此一生態系統性風險的擔憂。



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