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妹子在北車遭尾隨　英勇路人幫抓20歲偷拍狼！手機滿滿裙底照

▲▼台北捷運市府站31日跨年夜人潮狀況。（圖／記者袁茵攝）

▲車站人來人往，常有偷拍事件發生。（資料圖／記者袁茵攝）

記者崔子柔／綜合報導

偷拍事件層出不窮，一名女子近日在Dcard上發文指出，她4月14日在北車地下街遭一名20歲男尾隨，在一位路人的協助下順利抓住色狼，發現他手機裡存有大量偷拍照。

原PO提到，她當時在遠處就看到一名穿著花襯衫的男子，心裡覺得不對勁，便故意繞路走別的方向，沒想到該男竟繼續尾隨，她嚇得打電話給朋友保持通話，之後有一名好心的路人男子上前，稱花襯衫男不斷偷拍她裙底，詢問是否需要協助。

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「其實我原本真的超俗辣，但真的是路人給我的勇氣衝上去整個變超勇」，原PO就和路人一起抓住花襯衫男，該男矢口否認偷拍，一聽到原PO要報警，就開始刪除手機的照片，原PO便看見裡面滿是偷拍女子裙底照，並從一旁錄影存證。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼受害女子發文。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

原PO提到，她到派出所和家人討論後決定提告，最近收到6/23要出庭的傳票，她父親認為，跑法院程序麻煩，且對方年紀輕輕就留下前科也不好，建議透過調解庭達到嚇阻作用即可，原PO媽則希望告下去讓色狼改邪歸正，讓她心生猶豫，「該怎麼處理？」

貼文PO出不到一天，累積超過1200則留言，多數網友認為受害女性眾多，支持原PO告下去，「不用為這種噁人想太多，他自己都不為自己想了」、「20歲該為自己的行為負責，年輕不應該是減輕罪行的藉口」、「告下去了啦，萬一又有下一個人受害呢」、「敢做這種事，就要敢承擔後果」、「為什麼要替做壞事的人著想未來」、「放過他就是傷害別人」。

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