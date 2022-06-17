隔1個月二次確診生不如死　台北女1原因控1922廢物：我要出門了

記者黃翊婷／綜合報導

台北市一名女網友昨日（16日）在臉書PO文控訴，二次確診各種症狀簡直到了生不如死的程度，PCR採檢後確認Ct值13，醫師也說會特別通報為二次確診，而且會有隔離書，但她回家後發現無法填寫自主回報系統，不論是求助1922，還是打給衛生局、南港關懷中心，都沒有辦法解決問題，氣得大罵「1922這個單位簡直是廢物」、「既然沒資料那我要出門了」。

▲原PO打電話四處聯絡相關單位，卻都沒有人可以幫忙解決問題。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

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「二次確診難道是上天的懲罰？」原PO在臉書「爆料公社二社」的文章中提到，5月9日第一次確診，沒想到完成隔離及治療僅僅1個月，就在6月13日第二次染疫，身體極度不舒服，各種症狀簡直到了生不如死的程度，前往忠孝醫院掛急診採檢PCR，Ct值13，醫師認為她的狀況很特別，所以通報為二次確診，並告知會有隔離書，要她趕快回家隔離，Ct值很低對別人很危險。

然而，原PO表示，回家之後遲遲無法填寫自主回報系統，只好在身體極度不舒服的狀態下開始不斷打電話聯絡各窗口，但還是無法解決問題，「打給1922，這個單位簡直是廢物，問什麼都不知道，說自己只是轉服務單位做不了什麼，只會給我電話叫我打，說他們只有這個功能」，改打衛生局的防疫專線也是請她打給醫院，向醫師確認資料，因為他們能做的就是把她的狀況呈報出去，至於南港關懷中心是最末端的單位，根本無法處理她的問題，「然後鬼打牆跟我說，『妳就去填回報系統啊』，我就沒有回報系統，等了4天都沒有簡訊，健保快易通也什麼都沒有。」

原PO說，自主疫調系統專線打幾百通電話才打通一次，然後就聽見語音說，「服務人員忙線中請稍候再撥，謝謝」，衛生局回報專線更慘，一樣打幾百通大概可以進線一次，進去聽了大約10分鐘的服務人員忙線中將盡快協助接通，接著就自動斷線，「有一個不知道哪裡的單位幫我查詢到，因為我之前填過一次，系統不會再開，只限一次。多方電話聯絡無解，我到底要請哪個單位幫忙？」

最後，原PO無奈表示，每個窗口都說沒辦法，醫師卻說已經通報，醫院資料也的確有進健保系統，健保快易通有顯示她是二次染疫，但是整個流程像鬼打牆一樣，醫師通報之後就亂成一團，「防疫中心在幹嘛？沒有接手也查詢不到資料，那是不是表示我沒有被匡列？我不管了，管他Ct值13會不會害死別人，既然沒資料那我要出門了。二次確診的人難道是孤兒嗎？」

▲原PO在臉書公開自身經歷，希望有關單位正視並改善問題。

文章公開之後吸引超過千名網友留言討論，有人力挺原PO，認為政府的處理方式有待改進，「台灣根本沒有共存本事，還學人家共存」、「沒有什麼SOP，只有自己想辦法」；也有另一派網友認為原PO不應該因此說出不管會不會害死人、要出門等氣話，「對不起妳的是政府破爛的通報系統，其他外面無辜的人並沒有對不起妳，請妳還是收起要不得的心態，不要出去波及無辜了，也是做一件善事」。

還有一名女網友緩頰道，身邊有親友第一次確診也沒有收到通知，最後是等隔離結束才去衛生局處理，隔離期間還是照顧好自己的身體比較實在，「現在確診就是顧好自己，不舒服就線上看診，拿藥吃藥多休息，真的非常不舒服就盡快急診，請假什麼的先跟主管請病假，沒收到隔離單等出關再去衛生所補開，之後再銷假。所以我只是想問，妳要什麼？保護自己、保護他人是個人素養，如果要因為這些超過負荷的系統意氣用事，那也是妳的選擇。」