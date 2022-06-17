9月校園全面恢復實體教學？潘文忠曝「若全國解封就跟進」

▲潘文忠（右）表示，9月若全國解封，校園就跟進開放全面實體教學。（圖／摘攝自【新聞放鞭炮】直播）

記者許敏溶／台北報導

國內疫情似乎有趨穩跡象，外界好奇校園是否在暑假過後的9月，全面恢復實體上課？教育部長潘文忠今（17日）接受周玉蔻專訪時表示，「我是非常期待盡快平息，讓孩子回到學校上課」，若九月放完暑假後全國解封，學校就會跟著全國解封，但他也強調，不會規定孩子要打完三劑疫苗才准上學，這規定太強，而且有的孩子體質不適合打，這樣會影響孩子受教權。

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部昨（16日）傍晚公布最新統計資料，截至昨天下午為止，校園又新增5577例確診，除3例為境外生，其餘5574例為本土學生，學生累計確診總數首度突破30萬例，而光是國小學生就超過11萬例確診；另因疫情關係，昨全台22縣市共4263所園校停課，比前一天增加156所。

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教育部長潘文忠今早上《新聞放鞭炮》節目接受周玉蔻訪問，周玉蔻詢問，目前疫情趨於穩定趨勢，雙北已經恢復實體上課，在暑假過後，校園是否就恢復全面實體上課，要不要先進行準備與調整，還有是否會規定孩子，一定要打完幾劑疫苗才能到校上課，以及今年是否會提早放暑假。

對此，潘文忠表示，若9月放完暑假後全國解封，學校就會跟著全國解封，但他也強調，不會規定孩子要打完幾劑疫苗才准上學，這規定太強，教育部不會硬性規定，而且有的孩子體質不適合打，這樣會影響孩子受教權，教育部會盡量鼓勵宣傳。

這波疫情已經兩年多，潘文忠指出，這兩三年來，大家隨時在跟疫情搏鬥，「我是非常期待盡快平息，讓孩子回到學校上課」，自己也聽到不少孩子心聲，指好久沒看到同學，回到學校是很開心的，而回到學校上課，孩子不只是學習，可透過團體互動，對人格發展是重要一部份。

潘文忠表示，很多孩子很期待看到同學，孩子回到學校是很開心，因為疫情已經快三年，搞不好可能有的同學在國中三年，偶爾只看到同學沒戴口罩的一面，這次疫情對教育是很大挑戰，「好幾個年代沒經歷過的這樣經驗」，而依照目前疫情，除非突然發生意外變化，否則不會提前放暑假。

隨後周玉蔻還打趣提議說，應該要小朋友寫一篇文章，如何從戴口罩的眼神裡認識同學。