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新鮮人看過來！桃機消防員現身說法：「漢草」好只是基本條件

▲▼ 桃機 。（圖／資料照）

▲桃園機場消防員獨立招考，錄取後需學習許多航機專業知識。（圖／記者王星尹攝，下同）

記者張惠媛／桃園報導

穿著挺拔制服仰望天際，披星戴月守護著國門第一線，桃園機場消防大隊隱身於空側機坪之中， 不同於一般市消，桃機消防隊主要針對航空器進行消救。

桃機消防大隊洪英傑分隊長表示：「縣市政府的市消同仁是依據地址出勤，但空側機坪沒有地址，桃機消防員必須將空側配置背得滾瓜爛熟，不然夜間出勤，一旦進入空側聯絡道、滑行道及跑滑道執行勤務，真的會「茫」掉」

分隊長強調，桃機消救能量等級被國際民航組織ICAO列為最高等級第十級機場，接到任務3分鐘內得抵達現場，今年因應部分消防人員退休，為了維持機場消救能量，7月份招募新血，入隊新手需經過半年專業培訓，才能獨當一面。

一路從救生員到健身房教練　 終在桃機消防隊落腳

曾擔任過救生員及健身房教練的黃雲智，體能一向優異，在各類型工作中打轉，最後決定報考桃機消防員。「出社會後一直都很茫然，每份工作告一段落，就會想下一步該怎麼走，得知桃機消防隊招考，覺得能受專業知識訓練，又可以幫助人，毅然決然投身考試，如今已是15年資歷的桃機消防員。

「漢草」只是基本條件　入隊後得像白紙重新學習

黃雲智強調「漢草」只是基本條件，入隊後得像白紙一樣，不斷學習新知跟技能，從人命救助、毒化物救災、航機移離、人員搜救等都要學，而桃機又是全台唯一內含捷運的機場，地下捷運複合式救災更是訓練重點。入隊15年，原本對職涯感到茫然，因緣際會轉換跑道，在桃機消防隊找到屬於自己的位置，曾經救回候機室OCHA的旅客，當人命在手中救活，是永遠都忘不了的經歷。

▲▼桃園國際機場,消防員,航機知識,體能,轉職,機場消防。（圖／資料照）

▲消防員黃雲智在桃機消防隊找到成就感及歸屬感，大型救援車輛操作已難不倒他。

以過來人經驗　年輕不要為自己設限

桃機消防員林合翊，則是因為喜歡打球且有健身習慣，聽朋友提起而萌生興趣，原本就擔任消防員的他表示：「自己還年輕不想設限，兩份工作內容都是針對緊急狀況及人員救護，若說最大不同，則是桃機要學的大型救援車輛多，且相較於其他機場，沒有宵禁且航班最多，必須24小時待命，儘管疫情期間旅客減少，但隊上訓練強度依然紮實，也為日後恢復旅運量做準備。」

林合翊強調，消防員工作難免經歷緊急時刻，所以平時訓練很重要，很多都是反射動作，航空器若發生狀況可能會產生大量傷患，為了和時間賽跑，體能有高度的要求，也講究團隊精神，入隊測驗的徒手爬竿、50公斤挺舉、單槓上槓、負重50公斤跑100公尺、18分鐘跑3000公尺等標準，都是為了應付瞬息萬變的機場救護狀況。

畢業潮將至，兩人也鼓勵新鮮人，想加入桃機消防隊還有機會，只要具備專科以上學歷、小客車駕照、英文能力多益350分（同等標準即可）等基本資格即可報名，畢竟要學的東西很多，越年輕入隊、累積經驗對職涯規劃越有幫助。(桃機專輯)

桃機消防員報考簡章►https://www.taoyuanairport.com.tw/main_ch/docdetail.aspx?uid=53&pid=23&docid=39874

▲▼ 桃機 。（圖／資料照）

▲消防員林合翊強調平時訓練很重要，很多都是反射動作。

▲▼ 桃機 。（圖／資料照）

▲▼機場消防需搬運大型機具與救助大量傷患，「漢草」好是基本條件。

▲▼ 桃機 。（圖／資料照）

▼消防員工作講求團隊合作，培養默契。

▲▼ 桃機 。（圖／資料照）

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