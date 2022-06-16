210隻豬仔險滅頂　消防員「抱緊」轉移：畫風超可愛

記者任以芳／綜合報導

廣西貴港發生暴雨，村莊多處淹水，消防員接獲任務去搶救一處養殖場。影片顯示，消防員賣力把小豬們抱出來，因為不受控制激烈扭動，消防員「抱緊」處理，超有趣畫面曝光，不少大陸網友都笑了。

陸媒《澎湃新聞》今（16日）報導指出，日前，廣西貴港港北區大圩鎮大仁村一養殖場發生淹水，積水深度達1.2米， 210頭小豬慘遭滅頂，急需轉移陣地。

▲豬舍淹水，消防員「抱緊」處理轉移 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

當地消防員接獲養殖場主人報案後，立刻出動5、6位人員進行搶救。由於當地已經淹水至紹到小腿位置，養殖場同樣水淹豬舍牛舍。個子較小的豬仔嚇得驚聲尖叫，造成消防員救援困難。

當地幾乎泡在水裡面，車子無翻開近去載小豬仔，消防員只好土法煉鋼，採取「牽抱」方式將大牛、小豬轉移至安全區域。影片裡消防員把小豬「抱緊」處理，用人肉接力方式，慢慢轉移210頭小豬。

過程中，小豬驚慌扭動，差點掉到水裡，消防員反覆調整環抱姿勢，盡量讓小豬們安心。還有小豬不聽話，硬是要「自己走」，消防員只好抓住豬耳朵，深怕豬仔跟著水流漂走。

豬仔們超失控現場，只見消防員神情十分淡定，不少大陸網友看了會心一笑，覺得畫風實在太溫馨可愛。消防員賣力搶救之下，210隻小豬一隻都沒少，全數平安轉移到安全地方。

▼ 210隻小豬全獲救 。（圖／翻攝 澎湃新聞）