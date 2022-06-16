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桃園人獨享「披薩半價」　統領「默爾Pasta Pizza」優惠慶開幕

▲桃園人獨享「披薩半價」，統領「默爾Pasta Pizza」優惠慶開幕。（圖／統領提供）

▲桃園人獨享「披薩半價」，統領「默爾Pasta Pizza」優惠慶開幕。（圖／統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

設有義大利百年歷史窯廠出產的窯爐Pizza夯店-「默爾Pasta Pizza」，進駐桃園統領廣場，於16日開幕。慶桃園店開幕當週，凡是身分證開頭「H」，內用外帶皆享「指定披薩半價」優惠。統領廣場表示，「默爾Pasta Pizza」裝潢整體採沉穩格調的英倫工業風，優雅及復古的氛圍，彷彿一秒來到歐洲，將成為網美拍照洗版IG的打卡點。

▲桃園人獨享「披薩半價」，統領「默爾Pasta Pizza」優惠慶開幕。（圖／統領提供）

▲「默爾Pasta Pizza」裝潢整體採沉穩格調的英倫工業風，彷彿一秒來到歐洲。（圖／統領提供）

另外，「默爾Pasta Pizza」今年迎來15週年，特別邀台灣知名插畫家-Kurt Wu聯名推出2款限定甜點「芭梨戀人」及「臻愛金沙」。即日起迄7/1(五)凡消費任一款聯名甜點(單點or組合套餐)，拍照上傳至FB活動貼文，就有機會把Kurt Wu聯名香氛花周邊帶回家！

▲桃園人獨享「披薩半價」，統領「默爾Pasta Pizza」優惠慶開幕。（圖／統領提供）

▲▼台中知名義大利餐廳「默爾Pasta Pizza」進駐桃園統領廣場。（圖／統領提供）

▲桃園人獨享「披薩半價」，統領「默爾Pasta Pizza」優惠慶開幕。（圖／統領提供）

桃園統領廣場從今年開始，陸續進行大規模的櫃位調整與改裝，導入15家以上全新店櫃及全新店裝打造的潮流品牌，目前已全數改裝開幕完成。接下來重頭戲為6/22 Reopen的誠品書店，此次改造亮點將打破書店與商場的界線，以明瞭及熱鬧的空間規劃，重新詮釋營造商場整體豐富感。透過此次改裝，希冀讓閱讀的空間更加寬廣舒適，讓消費者能夠有個書香的好去處。

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