車禍癱瘓9年「珣珣」小學畢業了！　咬嘴控筆讀書寫字拿校長獎

▲9年前因車禍癱瘓重癱的女童「珣珣」(圖中)國小畢業了，珣媽(圖右)。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

9年前因車禍重癱的女童「珣珣」，在教育出身的市長黃敏惠鼓勵下，就讀嘉義市宣信國小，也順利完成小學6年學業。校方16日舉辦畢業典禮，珣珣以優秀成績拿下校長獎、宣信風華獎，以及今年總統教育獎嘉義市複選推薦。黃敏惠特別親臨會場，化身神秘嘉賓送上獎牌與禮物，讚許珣珣面對困難「永不放棄」。

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黃敏惠表示，自己一路以來看著珣珣長大，她很特別、很不一樣，卻又和其他同學一樣。最大的不同是，多年前一場車禍意外，讓她的人生有了很大改變，面對這麼巨大的困難，她始終抱持不放棄的力量、持續努力，非常佩服她的勇氣。即便現在因為疫情戴著口罩，卻能看到她微笑的眼睛，「真的很了不起」，感謝校方師長的照顧與教導，以及珣珣的同班同學。

黃敏惠指出，這兩年受到疫情影響，學校取消不少實體活動，「人生有失必有得」，雖然有失去，卻也會在其地方有學習、有獲得。畢業是人生往前走的最重要一段路，永遠不要放棄、不要害怕失敗，「永不放棄」是KANO精神，也是嘉義市的精神，期勉畢業生勇於追求自己的夢想。

宣信國小校長黃金木表示，珣珣受傷後，父母親原本規劃在家教育，黃敏惠市長多次關心珣珣，並鼓勵她「走出去」，進入校園學習。因此，4歲時進入宣信國小附幼就讀，開啟在宣信的學習旅程；今天她順利畢業，8年多來，儘管身體不方便，但除了就醫外，珣珣幾乎不缺席，仍堅持上學上課，愛閱讀，勤讀書，讓她的學習穩定地成長進步，成績表現優異。

輪椅上的珣珣，從地面到身體的最頂端約130公分，這樣的高度，抬頭看看人、看看風景、看看天空，雖然不太方便，但也不算吃力，可是從這個130公分，我們著實地看見一種堅持不放棄的堅強與勇氣。「手不方便，還有嘴啊！」，她練習用嘴叼「嘴控筆」寫字，一筆一劃慢慢寫，自我要求，歪了就重來，做一份作業的時間比一般的同學更久，但堅持用心學習的態度，展現130公分的勇氣，讓人感動，今年也獲得總統教育獎嘉義市的複選推薦。