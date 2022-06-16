基隆+787！兒童第2劑疫苗6／17作業　林右昌：專責空床率48.9%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心16日公布國內本土病例新增6萬3170例，基隆新增787例，外縣市通報146例，占18.55％。市長林右昌表示，在這787例中，其中女性422人、男性365人；若以年齡別區分的話，以25-34歲最多，有152人占19.31%，35-44歲次之，有129人占16.39%；至於75歲以上的長者有39人、65-74歲有56人、6歲以下有38人。

林右昌宣布，本市5-11歲兒童第2劑COVID-19疫苗接種作業，本市衛生局已規劃自6月17日至30日以入校及開設專診方式，提供國小及幼兒園兒童Moderna第2劑接種服務，至於兒童BNT疫苗第2劑，將於6月28日開始安排入校接種，確切時間會由學校通知家長。

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林右昌指出，本市居家隔離人數共計1120人，全市社區篩檢站5月26日起改以快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，總計通報4275人，4055人症狀給藥；6月16日上午通報確診20人，其中18人症狀給藥。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房總計有237床，目前已收治121人、空床116床，空床率48.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症47名、中症14名、輕症33名；部立基隆醫院：重症2名、中症8名、輕症13名；三總基隆分院：中症1名、輕症1名；礦工醫院：輕症2名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估10萬4672人，利用快速通道的有3萬0077人，有5萬2553人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬9971人，條件不符合則有1萬2582人。

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