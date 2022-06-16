　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆+787！兒童第2劑疫苗6／17作業　林右昌：專責空床率48.9%

▲0609基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心16日公布國內本土病例新增6萬3170例，基隆新增787例，外縣市通報146例，占18.55％。市長林右昌表示，在這787例中，其中女性422人、男性365人；若以年齡別區分的話，以25-34歲最多，有152人占19.31%，35-44歲次之，有129人占16.39%；至於75歲以上的長者有39人、65-74歲有56人、6歲以下有38人。

林右昌宣布，本市5-11歲兒童第2劑COVID-19疫苗接種作業，本市衛生局已規劃自6月17日至30日以入校及開設專診方式，提供國小及幼兒園兒童Moderna第2劑接種服務，至於兒童BNT疫苗第2劑，將於6月28日開始安排入校接種，確切時間會由學校通知家長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌指出，本市居家隔離人數共計1120人，全市社區篩檢站5月26日起改以快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，總計通報4275人，4055人症狀給藥；6月16日上午通報確診20人，其中18人症狀給藥。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房總計有237床，目前已收治121人、空床116床，空床率48.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症47名、中症14名、輕症33名；部立基隆醫院：重症2名、中症8名、輕症13名；三總基隆分院：中症1名、輕症1名；礦工醫院：輕症2名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估10萬4672人，利用快速通道的有3萬0077人，有5萬2553人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬9971人，條件不符合則有1萬2582人。

【更多新聞】

►台灣白帶魚「外包裝有新冠病毒」　基隆業者：檢討作業流程

►人妻遭大雨淋濕借浴室盥洗　色屋主硬闖掐頸性侵下場曝

►詭！金山磺港漁港火燒船　竟是走私13億K毒原料案的關鍵證物

►獎學金全花在父醫藥喪葬沒錢買口罩　單親兒考上6所國立大學

►快訊／整理親友遺物　打開床底紙箱...赫見千餘發子彈

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
外送員撞路邊砂石車　頭部重創慘死
車禍癱瘓9年「珣珣」小學畢業了！　咬嘴控筆讀書寫字拿校長獎
明「剩1時段有雨」　整週熱爆飆36°C
陳彥翔縱火奪8命　陳家長媳胞妹哭癱悲問：會判他死刑嗎？
還原放火現場！　陳彥翔呆站火場外：我放的樓上有人
陳彥翔燒死8至親　昨天才送兒子進幼稚園參加畢典

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3生肖準備大翻身！專家曝吉星來了：有機會升官發財

台東+673！2長者病逝「皆有心臟病史」　縣府籲儘速接種疫苗

獨／高苑科大未如期存5千萬遭罰50萬　最快月底解散董事會

染疫國中妹「冒4大後遺症」變金魚腦！醫見最要命1點：不如休一學期

車禍癱瘓9年「珣珣」小學畢業了！　咬嘴控筆讀書寫字拿校長獎

不斷更新／遠距到暑假！嘉義縣也跟進　5縣市「高中以下暫停實體課」

「寶島隨身聽」大型聲光展演裝置　現身高鐵雲林站

學生確診數全縣8%　嘉義縣：各級學校暫停實體課程到暑假

出梅啦！明起雨區大減「剩1時段有雨」　整週熱爆飆36°C

石斑抽驗合格！漁業署清查11養殖場「無違法使用藥物」

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

熱情柴猛撲蔬菜店爺爺　奶音撒嬌 ： 快摸摸我❤

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

「每一幕都彷彿有故事」　質感攝影拍出台灣日常

3生肖準備大翻身！專家曝吉星來了：有機會升官發財

台東+673！2長者病逝「皆有心臟病史」　縣府籲儘速接種疫苗

獨／高苑科大未如期存5千萬遭罰50萬　最快月底解散董事會

染疫國中妹「冒4大後遺症」變金魚腦！醫見最要命1點：不如休一學期

車禍癱瘓9年「珣珣」小學畢業了！　咬嘴控筆讀書寫字拿校長獎

不斷更新／遠距到暑假！嘉義縣也跟進　5縣市「高中以下暫停實體課」

「寶島隨身聽」大型聲光展演裝置　現身高鐵雲林站

學生確診數全縣8%　嘉義縣：各級學校暫停實體課程到暑假

出梅啦！明起雨區大減「剩1時段有雨」　整週熱爆飆36°C

石斑抽驗合格！漁業署清查11養殖場「無違法使用藥物」

3生肖準備大翻身！專家曝吉星來了：有機會升官發財

麥當勞與法國當局達成和解　同意支付387億元終結稅務調查

14年首見！央行調升存款準備率一碼　一文看原因

控制狂媽討2萬孝親費「藏他的存摺、印章」　他淚：連吃飯錢都沒了

台東+673！2長者病逝「皆有心臟病史」　縣府籲儘速接種疫苗

為了養家認真跑單…外送員疑疲憊恍神　撞路邊砂石車尾慘死

「海上皇宮」總價默默來到7168萬　刷新淡海新市鎮房價天花板

子瑜從沒忘記過他！　「連5年送禮」私下暖舉曝光

怪人出沒社區！她急鎖門竟聽「空房間」傳打呼聲　嚇壞：我1個人住

見兒分手15歲女友...父趁隙硬%　「3顆入珠」成定罪鐵證

生活熱門新聞

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

陳時中退燒「還無法完全脫離危險」　李秉穎：重症通常一週後出現

快訊／今新增168死亡！本土+63170

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

羅一鈞獨開記者會！網一片盛讚「曬認真背影照」　嗨喊：想當羅太太

「一談戀愛變超傻」星座名單出爐！第1名愛上就衝了

指揮中心傳6月底謝幕　專家批「迷戀防疫光環」

今本土+63710！各縣市確診分佈曝

快訊／開第一槍　彰化暫停實體上課到暑假

驚見「颮線」！今防雷擊強風　午後大雨熱區曝

快訊／上班注意！5縣市大雨　防雷擊強風

確診男友剛解隔！她猴急約戰悲劇了

來台2個月就想回家　俄國妹曝感謝中國原因

羅一鈞獨撐記者會　他淚曝1往事

更多熱門

相關新聞

南投6至11歲莫德納第2劑即起開打

南投6至11歲莫德納第2劑即起開打

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣新冠肺炎確診人數1458例，截至6月15日累計確診人數4萬564例，居家隔離人數3699例，今日已解除隔離1813例，居家照護人數1萬111例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

新北65歲第四劑疫苗開放預約　醫療院所還送加碼禮

新北65歲第四劑疫苗開放預約　醫療院所還送加碼禮

快訊／網傳總統確診？　蔡英文：直到今天身體都健康良好

快訊／網傳總統確診？　蔡英文：直到今天身體都健康良好

屏東+3032　6/18加開3處速打站

屏東+3032　6/18加開3處速打站

即／南投縣高中以下遠距到暑假前

即／南投縣高中以下遠距到暑假前

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

弟弟燒死8至親　兇嫌哥哥「全套隔離衣」靈堂痛哭

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

新竹輪胎行火警奪8命　孽子縱火原因曝光

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

輪胎行8死鄰居視角曝！驚聞孩童求救聲

陳時中退燒「還無法完全脫離危險」　李秉穎：重症通常一週後出現

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

人妻結婚10個月　發現丈夫是女人崩潰

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

熱情柴猛撲蔬菜店爺爺　奶音撒嬌 ： 快摸摸我❤

熱情柴猛撲蔬菜店爺爺　奶音撒嬌 ： 快摸摸我❤

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面