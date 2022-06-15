桃機最大宗10億二級毒品！　4台客返國8件行李一開「137kg大麻」

▲航警局今年4月間查獲4名台籍旅客從加拿大入境桃機，行李被查出夾帶二級毒品大麻花，總計查獲137公斤，為桃機歷來最大宗運毒案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局今年4月間從徐姓、李姓等4名台籍旅客，從加拿大溫哥華入境桃園國際機場，行李夾帶二級毒品大麻花企圖闖關被航警局與海關人員當場查獲，經開箱後當場查獲二級毒品大麻花總重136.79公斤，粗估市值可能逾10億元；檢警查出，犯罪集團分工細膩，設立多處斷點，專案小組抽絲剝繭比對證據鍥而不捨追緝，迅速將4名台籍旅客與幕後阮姓嫌犯等6人緝捕歸案，及時遏阻毒品流入國內。

▲航警局今年4月間查獲4名台籍旅客從加拿大入境桃機，行李被查出夾帶二級毒品大麻花，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局安檢大隊於今年4月8日執行託運行李X光檢查勤務，發現長榮航空BR-9班機（溫哥華-桃園）托運行李中有8件影像可疑，立即會同財政部關務署台北關共同查獲4名臺灣籍旅客託運行李攜帶二級毒品大麻花，經開箱後赫然發現行李中毫無掩飾夾帶總重136.79公斤的乾燥大麻花，航警局刑警大隊查獲後立即組成專案小組，並報請桃園地檢署指派毒品專責組檢察官指揮偵辦。

▲航警局今年4月間查獲4名台籍旅客從加拿大入境桃機，行李被查出夾帶二級毒品大麻花，總計查獲137公斤，為桃機歷來最大宗運毒案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，運毒集團為越南歸化本國籍之徐、李2名女子與台籍蔡姓父子共4人，今年3月30日搭機前往加拿大溫哥華，機票則由幕後上手阮姓男子（越南歸化本國籍）與許姓共犯至旅行社開立，專案小組隨後於4月14日、19日溯源拘提阮、許2人到案，擴大追查得知阮嫌主導聯繫加拿大籍越南裔共犯，招攬徐等4人赴加拿大旅遊，返台後攜帶大麻花入境台灣，即可獲取新台幣10萬至60萬不等之酬庸，入境加拿大後上手再聯繫派人領走毒品，以規避警方查緝。

▲航警局今年4月間查獲台籍旅客行李夾帶二級毒品大麻花，總計查獲137公斤，為桃機歷來最大宗運毒案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，本案係桃園國際機場歷來查獲旅客攜帶最大宗走私大麻毒品入境案，純質淨重高達約115公斤，初估毒品市價逾10億元，尤其犯罪集團分工細膩，設立多處斷點，專案小組抽絲剝繭再比對證據追緝，終將阮姓主嫌等6人緝捕歸案。

航警局強調，新冠肺炎興起至今旅運量急降，犯罪集團認為有機可乘，雇用多名成員以行李箱攜帶大麻花等毒品企圖闖關，航警局即時攔截阻絕毒品於國境。警方呼籲，政府對毒品抱持「零容忍」態度，運輸第二級毒品者，最高可處無期徒刑，併科新台幣150萬元以下罰金，阮姓主嫌等人漠視法令，不思正道賺謀取暴利，以運毒牟利，籲請民眾勿以身試法，以致深陷囹圄。

【更多新聞】

►桃園+5845 各社區醫療採檢站人數創新低！滾動調整服務時段

►鄭文燦、林智堅合體民調勝出？張善政：到底誰選桃園市長

►中壢家具行大火延燒隔車行 業者抱怨「僅一條水線灌救」改口了