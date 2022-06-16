酒醉男騎電動車左搖右晃被攔查　瞎扯「我尿急」...下場曝光

▲桃園市陳姓男子15日下午騎乘電動機車行經桃園區南平路時，因不斷搖晃被巡邏員警察覺有異攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子15日傍晚騎乘電動機車行經桃園區南平路因嚴重搖晃，一旁巡邏員警直覺有異攔查，陳男一度辯稱是內急想上大號，憋不住才搖晃，員警聞到陳男身上濃厚酒味，酒測後酒測值高達每公升0.68毫克已明顯超標，陳才坦承因天熱喝了3瓶啤酒，沒想到休息後酒測值還是那麼高，員警將陳男帶回偵訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局指出，15日下午5時許，交通中隊警員吳奇祐巡邏時發現騎乘電動車騎士行進間嚴重搖晃將其攔查，58歲的陳姓男子一度辯稱沒喝酒，是因內急想上廁所大號所以騎車有點搖晃。

▲桃園市陳姓男子15日下午騎乘電動機車行經桃園區南平路時，因車身搖晃被員警攔查，酒測值卻超標被送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳員聞到陳身上有濃厚酒精味，示意到路旁接受盤查。陳男接受酒測後酒測值居然高達每公升0.68毫克，已超標甚多，陳男才改口說有跟朋友喝了一杯啤酒，員警詢問喝一杯怎可能酒測值那麼高！陳又改口因自己務農，天氣熱喝了3瓶啤酒，但有休息1個小時後才騎車準備返家，沒想到酒測值還是那麼高。

桃園警方呼籲，民眾若有喝酒勿心存僥倖，應該找代價或搭乘小黃，尤其酒後勿駕駛汽機車上路，以免肇事害人害己。

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