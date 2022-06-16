正妹護理師變身精油總裁　為長輩抹油團隊再捐14萬

▲▼ 支持社福團體照顧獨居老，多特瑞精油瀚洋芊億團隊發起小額捐款。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

社福團體疫情期間面臨捐款大幅縮減，多特瑞精油團隊由鑽石總裁李冠儀(Vicky老師)、藍鑽洪海瑩、團隊同仁黃佳琪及洪海倫，代表瀚洋芊億團隊，發起獨老服務認助經費籌募，由旗下會員認領100個愛心功德桶，更募集常年服務經費於16日在華山嘉義縣愛心天使縣辦舉辦捐贈活動。



李冠儀表示，自己過去從事護理照顧，因此對於長者照顧很有感觸，投身精油事業發現為長輩抹油可以讓對方放鬆，有效安撫情緒甚至彼此都被療育。而精油是愛的事業，認同華山也是助人，所以團隊成員認領100組愛心功德桶，並將支票方式捐贈給華山，總共募集14萬餘元。

▲多特瑞精油瀚洋芊億團隊不僅發起小額捐款更現場為長者抹油。

李冠儀跟團隊現場也為出席活動的長輩施以肩頸抹油按摩，一度提到未能為自家長輩抹油感到遺憾落淚，她說長輩用生命體現對社會的付出，匯聚成我們現在所享受的成果，對老人的看顧，是給予生命價值的尊重，關懷長輩是展現對生命厚度的謙卑。

華山嘉義縣站長楊光鈺表示，華山的捐款主要來源大都是小額捐款，也透過這場活動，號召社會大眾一起加入愛老人行列」。