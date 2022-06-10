屏東慈惠醫專護理科誓師護台　280位畢業生願赴前線抗疫

▲屏東縣慈惠醫專護理科10日辦畢業典禮， 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣慈惠醫專護理科今(10)日辦畢業典禮，共280位畢業生畢業，師生誓師「台灣加油」、「醫護加油」與「抗疫必勝」，現場畢業生紛紛表示，不捨醫護壓力超載，願到前線抗疫，場面溫馨。

慈惠醫專校長張鳳祥致贈校訓「慈心、成長、創新、眾惠」，期許每位護理科畢業生都能成為守護台灣的專業護理師，同時，成為心存感激的社會新鮮人，以及帶來幸福感的正能量！

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慈惠醫專護理科考照率享譽全國，主任楊惠如說，全國護理師考照率全國平均值在107年、108年與109年分別為51.56％、49.08%、54.33%，但慈惠醫專五專考照率卻分別高達92.43%、92.72%與94.93％，這疫情兩年，護理科畢業生都是戰士，是學弟妹們的驕傲。

楊惠如向在場家長解釋，取得專業的護理師證照後，孩子們的出路寬廣，因為護理專業人才培育不易，各大醫院分別祭出優厚的留任獎金，希望可以留住專業優秀的在地人才，因此，薪水往往可達5至6萬元，以現在低薪的環境，選擇護理科系相對優勢。

畢業生李祖兒盼儘速考取護理師證照，投入防疫第一線，分擔醫護人員壓力，因學長姐們這兩年多的抗疫故事讓人動容，讓自己體悟，自己不只是個護理師，更是守護台灣的一份子。

李祖兒的母親，同時也是博仁醫院婦產科護理師的翁敏，讚許女兒的願望，肯定慈惠醫專的專業訓練，讓身為母親與護理師兩種角色的自己，放心讓女兒上戰場守護台灣。

在驪歌聲中，校長張鳳祥與科主任楊惠如將隱喻「護理師國考必勝」與「台灣抗疫必勝」的頭巾致贈給每一位畢業生，同時，全體畢業生施放氣球，許願「台灣向上提升」與「青春蒸蒸日上」。

慈惠醫專有醫護類、設計類與餐旅類三大學群，分別有「醫護類」的護理科、護理助產科、物理治療(復健)科、幼兒保育科與口腔衛生學科；「設計類」的數位媒體創意設計科與美容造型設計科；「餐旅類」的餐飲管理科等共八個專業學科可供就讀。