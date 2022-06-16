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逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯　8牌位旁放糖果令人心疼

▲▼ 新竹火災招魂 。（圖／記者游宗樺攝）

▲新竹逆子陳彥翔縱火釀8家人無辜葬身火海，案發現場也擺放8個牌位進行招魂，場面相當哀戚。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃宥寧、游宗樺、陳以昇／新竹報導

新竹市東大路上「正義輪胎行」，陳姓屋主的二兒子陳彥翔買汽油縱火，導致三代同堂8人無辜命喪火海，死者中更有狠心男的老婆和3名幼子。倖存父、二媳婦胞姊稍早泣不成聲，在案發現場舉行招魂儀式，8個神主牌旁還放有數袋糖果，令人相當心疼，屋主太太遭親生兒燒死，擲筊第3次才允杯，現場哀戚。

一家三代11口，平時都住在輪胎行2樓，起火當下陳姓屋主的妻子、女兒、2位媳婦還有4名孫子（年齡分別為1、3、6、7、28、28、34、56歲）都在2樓休息，共有6房與1間盥洗室。而火勢最猛烈處也同樣位於2樓，昨夜31歲陳彥翔因與母親起口角衝突，隨後竟外出購買汽油，陳嫌與陳父在第一時間往門口逃跑，逃過一劫。

▼神主牌旁放數袋糖果。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼ 新竹火災招魂 。（圖／記者游宗樺攝）

16日上午陳父穿著與昨晚同套衣服返回火場，忍痛向火調人員指出家中格局，稍早也與二媳婦姊姊進行招魂儀式，原本快樂1家11口，卻僅剩1人，陳父眼神流露出哀戚，陳母也疑有冤或心願未了，擲筊第3次才允杯。

▼二媳婦胞姊在現場泣不成聲招魂。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 二媳婦的姊姊。（圖／記者陳乙昇攝）

警方表示，由於輪胎行內1、2樓材質易燃，火勢猛烈燃燒後，樓板被燒穿，因此原本位於2樓居室的8名罹難者，就掉落至1樓地面，最終警消在火勢撲滅後，於輪胎行1樓、靠近門口的右側發現8具遺體。

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