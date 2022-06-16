轟中國時報「請停止踐踏媒體尊嚴」　記者提告勝訴確定

▲中時解雇記者，最高法院判決解雇違法，必須賠償。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

《中國時報》記者陳志東，2017年間在網路發文「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」，砲轟中時太多業配新聞，最後遭中時開除。陳男起訴「確認僱傭關係存在」，一二審均判決中時敗訴。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴，中時敗訴確定，須賠償陳男自2017年6月被解雇後每月近5萬5千元工資，直到復職為止。

陳男起訴指出，他自2009年7月1日到中時任職，在影視生活中心擔任記者，約定每月薪資5萬4,625元。不過公司在2017年5月間，通知將他調職到編輯中心擔任編輯人員。陳男認為調動非中時企業經營必要，且對他的勞動條件為不利變更，因此不願接受調職，向台北市政府勞動局申請勞資爭議調解，調解在當年6月底不成立，中時也以陳男連續曠職3日及故意散布不當言論，違反工作規則情節重大，將陳男解雇。

實際上陳男在公司通知調職後，就在網路平台上發聲，以「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」為標題發表文章，砲轟「置入性新聞」的嚴重問題結構已經深深傷害《中國時報》及媒體人尊嚴與新聞本質。該篇文章在網路上也引起迴響，獲得不少網友轉貼使用。

而陳男對於解雇不滿，提出「確認僱傭關係存在」之訴。案件在法院審理期間，中時抗辯，因陳男不聽從主管指示進辦公室開會，為經營管理及培訓多元人力的必要，才會調職，並未違反僱傭契約；此外，中時認為陳男在2017年5月31日到6月2日，連續曠職3天；另外也在部落格中撰文「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」，洩漏營業秘密及職務應保守秘密，故終止僱傭契約。

一二審法院均認為陳男並無違反工作規則情節重大的狀況，況且陳男揭露的消息並非加密的訊息，因此法院均判決中時敗訴。一審判決中時須賠償陳男2017年6月遭解雇後的每個月月薪與勞退金。二審重新計算後，改判中時須賠償陳男2017年6月到當年底每月3萬餘元的薪資，以及2018年起到復職日後，每個月近5萬5千元的薪資；但須扣除先前已給付的34萬餘元。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴確定，初步估計，中時須賠償陳男約300萬元。

▼陳志東部落格文章引發廣大迴響。（圖／翻攝陳志東部落格「烏雲也美麗」）