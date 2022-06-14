高雄監獄爆收容人集體性侵案　不僅6玩1還腳踩「阿魯巴」

▲高雄監獄爆發收容人集體性侵案件，男收容人慘遭性霸凌。此為示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

高雄監獄爆發收容人集體性侵案件，一名較為陰柔的男受刑人，遭顏姓房長等6名獄友集體性霸凌，搓乳、逼手淫，甚至還腳踩「阿魯巴」，時間長達1個多月。最高法院審理後，14日將顏男等人判刑7年到4年5月不等刑期定讞。

判決指出，顏男與其餘5名獄友均被分配至高雄監獄工場內工作，並均住居於同一舍房內。顏男為該舍房之房長，負責協調舍房內受刑人生活秩序並代表該舍房受刑人與監所主管溝通。而2018年5月起，外表、聲音及個性較為陰柔的收容人阿京（化名）搬進這個舍房內，床位安排在顏男旁。

顏男等人開始欺侮阿京，先幫他取綽號「妹仔」、「三八」等，一開始是某天傍晚時，顏男看到阿京僅穿著內褲坐在舍房地上閱讀，以手撫摸阿京下體；阿京激烈反抗，其他人見狀，加入戰局，共同撫摸阿京的下體、乳頭，時間長達1分半鐘。這也開始了阿京長達1個多月的性霸凌惡夢。

之後開始陸陸續續有獄友對阿京性霸凌，有時候是某人先起鬨撫摸阿京，其他人開始加入；有時候是某人經過阿京身旁，就以雙手將他雙腳掰開，以腳踩踏阿京下體，腳踩「阿魯巴」。阿京的乳頭、下體，動不動就被搓揉、套弄，隨時都要提防被人侵犯，讓他痛不欲生，終於鼓起勇氣向管理員反應，全案因此爆發。

法院審理時，由於舍房均有監視器畫面，顏男等人坦承不諱，法院均認定顏男等6人有罪。一審將顏男判刑7年，其餘共犯分別判刑6年半到5年不等刑期。二審高雄高分院也將顏男判刑7年，其餘共犯則分別遭判刑5年10月到4年5月不等的刑期。全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞。