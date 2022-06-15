唐山分局外舉報人排長龍「4小時進不去」　網譏：剛開幕營業？

記者魏有德／綜合報導

唐山打人事件發生後，輿論指向當地警方長期以來消極辦案，縱容黑社會份子魚肉鄉民。對此，唐山警方隨即作出回應，全面展開夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，鼓勵民眾舉報包含侮辱婦女、敲詐勒索等犯罪情況的相關資訊。沒想到，不僅舉報專線被民眾打爆，連唐山分局門口也排起長龍，甚至有民眾排了4小時都還進不去警局。

▲唐山民眾分局門口排長龍要舉報不法份子。（圖／翻攝微博）

根據民眾拍下的影片顯示，唐山市公安局門口的排隊長龍從門口一直排到大街上，進入分局內也是擠滿了人，將受理窗口外的走道擠得水泄不通，兩名員警戴著口罩站在接待室門口，手上拿著文件，希望民眾能有序排隊辦理。

▲分局內也擠滿舉報民眾。（圖／翻攝微博）

一名警局工作人員表示，排隊的民眾都會接待，「人多的時候應該是14日上午，雷霆風暴專項行動舉報的地方也設在分局，當時也沒想到會有那麼多人，增設窗口等後續（領導）會再研究到底怎麼做。」

▲唐山分局為雷霆風暴專案行動舉報受理地點。（圖／翻攝微博）

看到影片中這麼多民眾到現場排隊舉報，網友紛紛表示，「分局剛開幕營業？」；「警察應該沒想到民眾真的來了！」；「還以為是排隊驗核酸的」；「沒想到這話也敢說？」；「公安局表示，只是說說而已，沒想到他們當真了。」