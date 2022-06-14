唐山全民檢舉打黑！舉報電話卻「無法打通」　接待處擠滿求助民眾

▲唐山市公安局信訪接待大廳門口排長隊。（圖／翻攝自大河報）

記者鄭思楠／綜合報導

據唐山市夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動領導小組辦公室6月13日消息，自6月12日起，唐山在全市開展夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動。但有民眾稱，「雷霆風暴」專項行動公布的檢舉電話一直打不通，不少人直接到唐山市公安局信訪接待大廳反映問題。

據《大河報》報導，6月13日下午，陸續有人到唐山市公安局信訪接待大廳，依次掃碼查驗48小時核酸檢測陰性證明進入一接待辦公室內反映問題。現場畫面顯示，在不到10公尺的過道上，有十幾名來信訪的人員。

在接待大廳門口的樹下或陰涼處，站著多名來訪群眾，有的還相互交流一下自己的問題，一名男子說到激動處，還喊了一句稱，「網上公布的電話打不通，沒人接！」

報導指，「雷霆風暴」專項行動公布的舉報電話（0315-12389），語音提示為號碼錯誤、無法接通。打過去語音提示為，「您好，您撥打的號碼是空號」或者「對不起，你要的電話忙」。

13日晚上8時許，「雷霆風暴」專項行動辦公室公告稱，日前公布的電話為警務督察專用舉報電話。為便於更加清晰、便捷、高效地受理「雷霆風暴」專項行動舉報，已開通另一線路專門受理專項行動舉報。

此前，唐山市12日召開夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動動員部署大會，決定即日起開展為期半個月的夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，將打擊鋒芒對準群眾反映強烈、社會影響惡劣的犯罪活動。

本次整治內容，包括打架鬥毆、尋釁滋事、故意傷害、侮辱婦女、敲詐勒索、欺行霸市、強攬工程、強迫交易、包庇縱容、失職失責等多項違法犯罪行為。

唐山市提倡實名舉報，匿名舉報者應提供有效聯繫方式。對於舉報人、提供線索者，各級公安機關將依法保密舉報人的真實姓名、身份信息和聯繫方式等。為便於調查核實，舉報人檢舉、揭發、提供的線索應盡量詳細，包含被舉報人的基本情況、活動範圍和主要事實依據等內容。

當局為民眾提供多種方法舉報，包括電話、電郵、郵寄地址，也可親自到唐山市公安局信訪接待窗口作出舉報。