　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

史上最高！夫妻豪宅煉毒開瑪莎拉蒂炫富　不明來源9600萬被沒收

▲▼夫妻將賣毒賺來的錢塞家裡，9700多萬元的現金，總重超過160公斤。（圖／記者柳名耕攝）

▲夫妻將賣毒賺來的9600多萬元現金全塞在家裡，毒品總重更是超過160公斤。（圖／資料照）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一對黃姓夫妻檔長期製毒牟利，還開超跑瑪莎拉蒂炫富，兩人在2019年3月落網，不僅製毒部分被定罪，檢方也向法院聲請沒收被告不明財產，沒收了9687萬現金，成為毒品「擴大沒收」新制以來的最高金額。

黃偉凱、紀怡慧兩個人透過感冒藥提煉製毒，他們兩個人以豪宅作為掩護，不過行事風格非常高調，都是開著瑪莎拉蒂到處販售毒品，檢警在2019年3月收網，當時還在他們的豪宅密室當中搜出現金9687萬元。

全案歷經兩年多的審理，去年5月底橋頭地方法院宣判，黃偉凱因為共同製造第二級毒品，有期徒刑13年8月。共同製造第三級毒品，處有期徒刑12年。另外犯持有具殺傷力槍枝罪，處有期徒刑7年，併科罰金20萬元，可易科罰金。有期徒刑部分應執行有期徒刑23年8月；紀怡慧則以共同製造第二級毒品，處有期徒刑10年。

▲▼瑪莎拉蒂。（圖／記者柳名耕攝）

▲夫妻倆開著市價600萬的瑪莎拉蒂賣毒。（圖／資料照）

而檢方同時也依據毒品危害防制條例第19條第3項，沒收扣案的9687萬元。毒品危害防制條例「擴大沒收」新制，在去年1月15日有了最新解釋，就是查獲被告本案違法行為時，發現被告有其他來源不明之可能不法所得，雖無法確定來自特定違法行為，仍可沒收。而黃偉凱、紀怡慧也創下毒品危害防制條例第19條第3項「擴大沒收」新制，向法院聲請沒收毒品案件被告來源不明之不法財產最高額案件。

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
上億身家！男星堅持讓女兒「讀公立學校」　2原因超中肯
「洗碗海綿」細菌數量太驚人！　研究建議改用這1物
靠「3張富邦疫苗險」領走16.5萬！　確診哥曝細節
染疫4天家中突昏迷！　屏東14歲少女死亡
LINE更新「字變超小」！　簡單3步驟秒解
小彬彬3度結婚遭酸「結什麼離什麼」　本尊親反擊
快訊／屏東14歲確診少女家中昏迷猝死！　弟弟目睹嚇壞
快訊／國中會考成績公布！　5A作文6級分僅939人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

相愛8年…癡情女想婚卻遭男友詐財！報警才知愛人是「閨蜜假扮」

女夜騎機車返家怕野狗攻擊　衝派出所用這1招化解危機

男酒駕撞斷電桿「輪胎噴飛翻落卡水溝」　警酒測完...他還沒醒

印尼妹「抖音炫富」揪移工落跑　組「無良派遣」集團狂吸同鄉血

屏東14歲確診少女突昏迷！弟崩潰求助：姊喘不過氣　她送醫搶救亡

館長罵「螺紋保險套」一審賠10萬　舉彭文正抹黑他僅賠5萬求減輕

送醫畫面曝！屏東14歲少女「染疫4天」昏迷　到院搶救1小時不治

史上最高！夫妻豪宅煉毒開瑪莎拉蒂炫富　不明來源9600萬被沒收

快訊／家裡沒大人！屏東「14歲確診少女」猝死　12歲弟弟嚇壞報警

「妳兒子睡我馬子...」男被下藥丟包摩鐵　母遭勒索5萬報警救子

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

相愛8年…癡情女想婚卻遭男友詐財！報警才知愛人是「閨蜜假扮」

女夜騎機車返家怕野狗攻擊　衝派出所用這1招化解危機

男酒駕撞斷電桿「輪胎噴飛翻落卡水溝」　警酒測完...他還沒醒

印尼妹「抖音炫富」揪移工落跑　組「無良派遣」集團狂吸同鄉血

屏東14歲確診少女突昏迷！弟崩潰求助：姊喘不過氣　她送醫搶救亡

館長罵「螺紋保險套」一審賠10萬　舉彭文正抹黑他僅賠5萬求減輕

送醫畫面曝！屏東14歲少女「染疫4天」昏迷　到院搶救1小時不治

史上最高！夫妻豪宅煉毒開瑪莎拉蒂炫富　不明來源9600萬被沒收

快訊／家裡沒大人！屏東「14歲確診少女」猝死　12歲弟弟嚇壞報警

「妳兒子睡我馬子...」男被下藥丟包摩鐵　母遭勒索5萬報警救子

他國道「開110km／h被朋友嫌慢」問平均要多少？網：重點在距離

大豐股東會通過股利3元　陳鵬、莊自立、林孟叡任新董事

南亞持續佈局電子材料　董座吳嘉昭：未來投資金額達4000億

才過1個冬天　租屋妹潮到崩潰了！「屋況照一出」全慘叫：鬼屋

不顧機上廣播警告！前排乘客吃花生　14歲少女過敏性休克差點死亡

喵星人趁媽上廁所高空「飛簷走壁」　下秒掉進馬桶嚇壞狂竄

外送限定喝買1送1！珍煮丹「芋頭泰奶冰沙、芒果泰奶冰沙」來了

相愛8年…癡情女想婚卻遭男友詐財！報警才知愛人是「閨蜜假扮」

李李仁高樓爬窗「解救小生命」！　陶晶瑩拍下驚險瞬間：我的英雄

女夜騎機車返家怕野狗攻擊　衝派出所用這1招化解危機

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

社會熱門新聞

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

林義傑公司利用檢警討債　囂張手法曝

魔神仔作祟？廟前出現數百腳印

林義傑涉版權蟑螂　竟扯出「地表最強老爸」

快訊／高雄透天厝火警！12F尋獲一具女焦屍

快訊／屏東14歲確診少女昏迷　無心跳搶救中

宣昶有生技公司爆苛扣薪資　10員工囚禁幹部太私刑

碰瓷姐擠進車底　車主一句話逼退

集體跳槽南一書局　前翰林工程師誤觸機關慘了

桃山女山友亡　救難人員徒步運下山

國道亂換車道被叭！火爆男嗆聲還開槍下場曝

快訊／特斯拉男BB槍掃射情侶　10萬元交保

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

更多熱門

相關新聞

快訊／高雄透天厝火警！12F尋獲一具女焦屍

快訊／高雄透天厝火警！12F尋獲一具女焦屍

高雄市岡山區民族路1間透天4樓住宅，於今(10)日晨間6時許發生火警，消防局獲報後立即出動14車31人前往搶救；到達時2樓有火煙冒出，消防人員立即佈署水線搶救迅速入室於3樓救出1名年約80歲男性住戶，火勢約30分鐘撲滅，救出老翁因手腳1-2度燒燙傷，由救護車後送醫院觀察治療；此外，消防人員在清理火場時，還在2樓處尋獲一具76歲的女性焦屍。

高雄+10805！這2年齡層已達「8成免疫水準」

高雄+10805！這2年齡層已達「8成免疫水準」

即／陳其邁宣布：高中以下遠距延至6/19

即／陳其邁宣布：高中以下遠距延至6/19

詭！金山磺港漁港火燒船　載運660公斤K毒進港前遭扣

詭！金山磺港漁港火燒船　載運660公斤K毒進港前遭扣

老牌飯店家族內鬥　董座女兒偷姑姑股權

老牌飯店家族內鬥　董座女兒偷姑姑股權

關鍵字：

高雄豪宅現金毒品製毒現金

讀者迴響

熱門新聞

網紅夫妻證實已和平離婚

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

惡霸犬後座被「杜賓蟒」吞頭

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

國泰產險開第一槍！海外旅平險明起暫停「突發疾病」保障　確診不理賠

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

蕭敬騰不再報名金曲：我缺的是理解

她冒菜花！治3個月「全部長回來」癢爆　吐一句話醫心疼

恭喜！劉芒被求婚成功擁吻男友

妻懷孕想住月中！他月薪40K嘆娶到公主

更多

最夯影音

更多
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面