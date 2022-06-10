史上最高！夫妻豪宅煉毒開瑪莎拉蒂炫富　不明來源9600萬被沒收

▲夫妻將賣毒賺來的9600多萬元現金全塞在家裡，毒品總重更是超過160公斤。（圖／資料照）



記者吳奕靖／高雄報導

高雄一對黃姓夫妻檔長期製毒牟利，還開超跑瑪莎拉蒂炫富，兩人在2019年3月落網，不僅製毒部分被定罪，檢方也向法院聲請沒收被告不明財產，沒收了9687萬現金，成為毒品「擴大沒收」新制以來的最高金額。

黃偉凱、紀怡慧兩個人透過感冒藥提煉製毒，他們兩個人以豪宅作為掩護，不過行事風格非常高調，都是開著瑪莎拉蒂到處販售毒品，檢警在2019年3月收網，當時還在他們的豪宅密室當中搜出現金9687萬元。

全案歷經兩年多的審理，去年5月底橋頭地方法院宣判，黃偉凱因為共同製造第二級毒品，有期徒刑13年8月。共同製造第三級毒品，處有期徒刑12年。另外犯持有具殺傷力槍枝罪，處有期徒刑7年，併科罰金20萬元，可易科罰金。有期徒刑部分應執行有期徒刑23年8月；紀怡慧則以共同製造第二級毒品，處有期徒刑10年。

▲夫妻倆開著市價600萬的瑪莎拉蒂賣毒。（圖／資料照）



而檢方同時也依據毒品危害防制條例第19條第3項，沒收扣案的9687萬元。毒品危害防制條例「擴大沒收」新制，在去年1月15日有了最新解釋，就是查獲被告本案違法行為時，發現被告有其他來源不明之可能不法所得，雖無法確定來自特定違法行為，仍可沒收。而黃偉凱、紀怡慧也創下毒品危害防制條例第19條第3項「擴大沒收」新制，向法院聲請沒收毒品案件被告來源不明之不法財產最高額案件。