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天氣不穩害埔里百香果變「空包彈」　農糧署、農改場會勘提對策

▲氣候不穩定造成埔里百香果面臨延遲性災損，行政院中辦、農糧署中區分署今現勘。（圖／蔡培慧提供）

▲氣候不穩定造成埔里百香果面臨延遲性災損，行政院中辦、農糧署中區分署今現勘。（圖／蔡培慧提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年氣溫落差巨大，加上近期連續大雨且中部地區時晴時雨，致使埔里鎮大坪頂地區指標性的百香果出現「空包彈」情形，木瓜、絲瓜及葉菜類等夏季蔬果也都陸續傳出災情，行政院中部聯合服務中心、農糧署中區分署、台中農改場埔里分場等單位今天都至現場會勘並研議解決方案。

埔里鎮長廖志城表示，近兩波梅雨造成農損災情相當普遍，大坪頂是國內重要的百香果產區，不但影響進出口業務，最嚴重的是普遍無法成果，空包彈的百香果也無法再進行加工，央請農糧署及改良場幫忙農民度過難關。

▲氣候不穩定造成埔里百香果面臨延遲性災損，行政院中辦、農糧署中區分署今現勘。（圖／蔡培慧提供）

▲氣候不穩定造成埔里百香果面臨延遲性災損，行政院中辦、農糧署中區分署今現勘。（圖／蔡培慧提供）

行政院中辦前執行長蔡培慧先前才協助成功爭取草屯農民取得荔枝及龍眼災損救助，日前又接獲合成里農民的集體反映「正在成長的果子都出現水傷跟裂果，剛長出花苞的則都無法結果就被打落土，足慘！」因此協助向行政院中辦陳情；縣議員陳宜君議員與葉仁創也說，即使是在溫室栽種的木瓜仍躲不了降雨積水導致根部病菌，造成的落果與爛果，看來令人相當不忍。

▲氣候不穩定造成埔里百香果面臨延遲性災損，行政院中辦、農糧署中區分署今現勘。（圖／蔡培慧提供）

農糧署中區分署長姚士源表示，中部地區不論是正進入盛產的荔枝、木瓜還是葉菜類，普遍都變成泡水品，不僅水傷嚴重，根系也嚴重受損，至於8月份將進入盛產的埔里百香果，請農友未來月內持續觀察、記錄災損情形並拍照、向公所速報，便於後續提出申請救助；台中農改場分場長白桂方評估勘查，建議農民可針對果樹進行除菌作業，避免損害擴大。

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關鍵字：

埔里百香果災損

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