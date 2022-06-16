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烏東戰場2美國公民失蹤！　驚傳遭俄軍擄獲

▲▼烏東戰場2美國公民失蹤。（圖／翻攝推特） 

▲德瑞克（左）和胡因（右）失蹤。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏開戰後多國公民志願前往烏克蘭協助抵抗俄羅斯入侵，此前已有英國志願兵被捕後遭判死，如今又傳出2名美國公民在烏東作戰後失聯，距今已一個禮拜，他們的家人15日表示，2人恐怕已經被俄軍或親俄民兵擄獲。

路透社報導，失蹤的2名美國公民分別是來自阿拉巴馬州塔斯卡盧薩（Tuscaloosa）39歲的德瑞克（Alexander Drueke），以及阿拉巴馬州哈特塞爾（Hartselle）27歲的胡因（Andy Huynh）。他們最後一次與家人聯絡是在本月8日，當時即將啟程到卡爾科夫（Kharkiv）一帶執行任務，至今仍沒有回來或任何消息。

外電報導指出，2人當時和其他志願兵組成10人小隊，在任務途中遭遇100名左右的俄軍，寡不敵眾而被捕。他們的家人和美國國務院發言人表示，2人可能已被俄軍逮捕的消息尚未得到證實；德瑞克的未婚妻布雷克（Joy Black）表示，「我們目前從國務院那裡得知的是，德瑞克和胡因失蹤了，除此之外我們沒有得到任何肯定的消息。很明顯的，搜索時間愈長，我們愈可能會考慮到其他可能性。」

俄羅斯國防部對此並未立即給予回覆，若2人確實落入俄軍手中，將會是志願赴烏參戰的美國公民中的頭2人。美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，如果取得的消息報告為真，美國將會竭盡所能把2人帶回國。

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