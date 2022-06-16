快訊／美國聯準會一口氣「升息3碼」 　1994 年以來最大漲幅

▲聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）決定升息3碼對抗通膨壓力。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

美國聯準會當地時間15日，發起了迄今為止最大的反通膨行動，將基準利率提高3碼（0.75%），此舉相當於自 1994 年以來最激進的升息。

根據《路透社》報導，聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee，FOMC）發出聲明，通膨仍然居高不下，反映出與大流行、能源價格上漲和更廣泛的價格壓力相關的供需失衡，委員會堅定地致力於將通貨膨脹率恢復到 2% 的目標。

聲明也繼續強調，將烏克蘭戰爭和中國的封鎖政策，列為造成通貨膨脹的主要來源。

這項行動將短期聯邦基金利率上調至 1.50% 至 1.75% 的區間，聯準會官員預計該利率將在今年年底前升至 3.4%，並在 2023 年升至 3.8%——從今年 3 月份的預測顯示，該比率將上升至 1.9%。

更嚴格的貨幣政策，也伴隨著聯準會對美國經濟前景的下調，目前經濟增速放緩至低於趨勢的 1.7%，今年年底失業率升至 3.7%，並繼續上升到 2024 年達到 4.1%。

通膨已成為聯準會最緊迫的經濟問題，並開始影響政治格局，食品和汽油價格上漲，更造成了美國的家庭情緒惡化問題。



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