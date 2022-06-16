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美國「聯邦利率」40年歷史回顧　大幅升降息原因總整理

美金。(圖／達志影像／美聯社)

▲美國聯邦準備理事會展開貨幣政策會議，市場認為聯準會恐一口氣升息3碼。。(圖／達志影像／美聯社) 

文／中央社

美國聯邦準備理事會15日展開貨幣政策會議，市場認為聯準會恐一口氣升息3碼。金融理財網站Bankrate整理出美國聯邦資金利率過去40年升降歷程，並分析利率大幅變動的背景因素。

Bankrate專文指出，美國聯邦資金利率（Federal Funds Rate）近來不斷調升，但回顧歷史仍處於低點。部分原因是這項美國聯邦準備理事會（Fed）設定的關鍵借貸基準，在過去16年一直低於歷史平均值。

事實上，這段期間美國聯邦資金利率曾有長達9年時間都處於趨近於零的最低目標區間，首先是2008年到2015年，然後是2020年3月至2022年3月。

但美國聯準會設定的利率，也曾在1980年代初期調升至20%的高點。

● 1981至1990年：聯準會對抗「大通膨」

美國聯邦資金利率從未像1980年代如此之高，其中大部分原因是聯準會想要對抗通貨膨脹問題，通膨率在1980年飆升至有紀錄以來的最高峰14.6%。

結果，聯準會做出一些似乎跟預期相反的的事情，它製造了一場經濟衰退好讓物價下跌。

1980年1月，美國聯邦資金利率為14%。到了1980年12月5日，美國聯準會官員結束電話會議時，他們將利率區間大幅上調2個百分點來到19%至20%，這是有史以來最高點。

然後聯準會開始大幅降息，首先在1982年11月2日降到13%至14%的目標區間，然後在1982年7月20日降到11.5%至12%。經過一些波動之後，從1984年11月迄今，聯邦資金利率都沒有超過10%。

在這10年期間，聯準會官員不是把利率緩慢且逐漸往一個方向調整，而是經常大幅升息，然後大幅降息，之後又大幅升息。

● 1991至2000年：葛林斯潘時代

美國聯準會在大通膨時代經歷了動蕩的幾年後，時任聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）面臨一段相對平靜得多的時期，但這並不是說他領導聯準會近18年時間中沒遇到應有的挑戰。

從1990年8月開始的8個月經濟衰退之後，葛林斯潘等美國聯準會官員設法將聯邦資金利率一路調升，直到2000年5月的6.5%利率目標，這是該時期的最高點。聯邦資金利率曾在1992年9月降至3%，是1990年代最低點。 另一個值得注意的事蹟是美國聯準會首次實施「保險」降息，這代表聯準會降息是為了給經濟帶來額外提振，而不是為了因應衰退。1995年、1996年和1998年就是這種情況，當時金融體系面臨俄羅斯債務違約、大型對沖基金倒閉等一連串不利因素。

▲▼911事件今年邁入第16個年頭。（圖／CFP）

▲911事件聯準會降息多達13次，2004~0006年間又成功升息17次。（圖／CFP）

● 2001至2010年：網路泡沫、911恐怖攻擊和2008年金融危機

2000年代是美國聯準會迄今為止最具有節奏的時期，當時聯準會遵循緊縮和放寬利率的明確週期。

2000年代初期，科技類股的股市泡沫破滅後，引發了一場經濟衰退，又因911恐怖攻擊而加劇惡化，當時聯準會降息多達13次，利率來到1%的低點，對於那些記得1980年代利率的人們來說，這個利率區間可能難以想像。

隨後，美國聯準會在2004年至2006年期間成功升息17次，所有這些升息都是漸進式、每次幅度1碼，逐步調到5.25%。

直到2008年金融危機爆發和隨之而來的大衰退，經濟狀況這才猛然踩下剎車。美國聯準會隨後做了不可思議的事情，即是一次降息100個基點至趨近於零的利率區間 這在當時是聯準會史上最積極的經濟救援行動之一。

▲▼武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019年中國武漢爆發COVID-19疫情，蔓延全世界，開啟了另一段趨近零利率的時代。（圖／達志影像／美聯社）

● 2011至2020年：從大衰退和疫情流行中復甦

美國聯準會無法擺脫2010年代的零利率，就像它無法擺脫毀滅性的經濟衰退一樣。

2008年至2015年，聯準會官員將聯邦資金利率維持在趨近於零的最低目標區間，之後他們每次只升息1碼，2016年升息1次，2017年升息3次，2018年升息4次，而達到2.25%至2.5%的目標區間。

面對不溫不火的通貨膨脹和放緩的經濟成長，美國聯準會還在2019年決定降息3次，以帶給經濟新的提振，類似葛林斯潘在1990年代的「保險」降息。

但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行到來，開啟了另一段趨近零利率的時代。隨著經濟減速，2020年3月聯準會在13天內的兩次緊急會議，大幅降息至趨近於零的目標區間。

▲▼Jerome Powell。（圖／路透社）

▲現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透社）

● 2021年至今：通膨問題回歸

美國聯準會在今年3月升息1碼，為2018年以來首次升息。聯邦資金利率於2020年至2022年長達2年時間維持在趨近於零的區間，讓美國經濟有時間從COVID-19疫情大流行的衝擊中恢復過來。

聯準會又在今年5月的會議升息2碼，這是2000年以來最大升息幅度。

美國喬治梅森大學貨幣政策學者薩姆納（Scott Sumner）表示，就像聯準會官員在1990年代擔心通膨問題一樣，聯準會可能在2020年代初期擔心通膨率過低。

薩姆納提到，從許多標準來看，完全不同的美國聯準會正在掌舵，這代表聯準會官員不希望透過類似1980年代的激進、波動性大幅升息來抑制通膨問題。

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