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彰化+5539「下周應會遠離高原期」　第4劑啟動施打

▲▼彰化今天新增5539例，縣府研判下周應會遠離高原期，此外，第4劑也已啟動施打作業。（圖／彰化縣政府提供，下同）

▲彰化今天新增5539例，縣府研判下周應會遠離高原期，此外，第4劑也已啟動施打作業。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣今天新增5539例，縣長王惠美表示，中央已決定開始打施第4劑，不過要在第3劑間隔5個月後接種，不論第3劑是何種廠牌，第4劑可選擇莫德納半劑量、BNT或高端全劑量，衛生局長葉彥伯研判，全縣累積感染率10.12%，目前雖處於高原期，但依據北部為例，下周疫情應會趨於平緩，逐漸往下走。

▲▼彰化今天新增5539例，縣府研判下周應會遠離高原期，此外，第4劑也已啟動施打作業。（圖／彰化縣政府提供，下同）

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王惠美表示，6至11歲兒童莫德納疫苗第2劑已配發完成，第1劑施打完成達4至8週以上（全縣約15000人），即日起可自行前往各合約醫療院所接種，5至11歲兒童疫苗BNT第2劑，即日起由學校進行意願調查，待中央確定疫苗配送數量及日程後，安排醫療團隊施打。

▲▼彰化今天新增5539例，縣府研判下周應會遠離高原期，此外，第4劑也已啟動施打作業。（圖／彰化縣政府提供，下同）

5至11歲兒童目前未開放混打，只有在特殊情形下，如第1劑接種後出現嚴重不良反應，第2劑才可施打不同廠牌，至於第4劑，接種對象為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，如果1年內曾接受抑制治療的癌症患者、器官移植或幹細胞移植患者、中度或嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV陽性患者、過去半年內接受化學治療或放射線治療者或經醫師評估因免疫不全或免疫低下者。

▲▼彰化今天新增5539例，縣府研判下周應會遠離高原期，此外，第4劑也已啟動施打作業。（圖／彰化縣政府提供，下同）

她建議第一類醫事人員（包含醫事職登人員及醫事機構非醫事人員）評估後，並與第3劑間隔5個月，盡早接種第4劑，縣府將安排醫療團隊到長照住民接種服務，其餘對象可至各合約醫療院所接種。

▲▼彰化今天新增5539例，縣府研判下周應會遠離高原期，此外，第4劑也已啟動施打作業。（圖／彰化縣政府提供，下同）

彰化縣昨天確診個案年齡分佈，以青壯年族群最多，佔一半以上，老年族群已增加至1成4以上，18歲以下17.8%、19至64歲67.5%、65歲以上14.7%，累積感染率10.12%。

MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）常見於兒童及青少年確診後6周內，其中以6至12歲最為常見，症狀有持續發燒、腹痛、嘔吐、腹瀉、皮膚出疹、眼睛充血或是頭暈，如出現上述症狀請立即就醫，若接種疫苗可減少發生率9成以上。

葉彥伯表示，彰化今天新增5539例，正處於高原期，以北部來看，感染率達到10%之後，疫情會趨於平緩，逐漸往下走，彰化目前累積感染率10.12%，最高點在6月11日，推估接下來1、2個星期，個案數可能下降，看起來逐漸走向最後一哩路，不過這只是推測的方法，該做防疫措施還要請大家配合。

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