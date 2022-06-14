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彰化員林多處號誌「一路紅燈」　交通大打結...又是赤膊男幹的

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市市區中山路段多個路口交通號誌，上午11時許全數故障，多個路口紅燈亮、閃綠燈，使得交通大打結，也由於沒有號誌管制，不少車輛直闖路口，街頭險象環生，警方獲報到場，發現竟是號誌燈箱被人蓄意破壞，也逮捕一名打赤膊男子，發現他竟然就是昨(13)日在中正路手舉廣告大鬧的暴走男，稍後會將他強制送醫。

▲暴走男今天破壞號誌燈箱被逮。（圖／民眾提供）

▲暴走男今天破壞號誌燈箱被逮。（圖／民眾提供）

員林警分局員林派出所初步調查，這起事件發生於上午11時許，有一名男子沒有穿上衣，在中山路法院街到員林大道間隨意操縱號誌箱，到場後將他逮捕，後續將強制送入醫院。事實上，這名男子前一天才大鬧街頭，沒想到這次又造成街頭交通大亂。

▲暴走男今天破壞號誌燈箱被逮。（圖／民眾提供）

▲中山路號誌燈故障交通大打結。（圖／民眾提供）

黃姓男子(47歲)昨天上午抱著漢堡麵包行經車水馬龍的中正路上，被路過自小客後照鏡撞擊，氣得把員榮醫院和一旁店家的廣告陸橋通通移到路中間擋道，甚至還站在中間揮旗不斷的咆哮不讓車輛通過，大喊「我要保留證據」，現場有不少車被擋道，直到警方到場，男子也被強制送醫，但醫院拒收。

▲男子走在路中間不滿麵包被撞掉拿廣告陸橋擋道。（圖／民眾提供）

▲暴走男昨天才在中正路舉廣告陸橋。（圖／民眾提供）

據了解，黃男昨天在員林市中正路街頭大鬧被帶警局，今接近中午時，警方接獲民眾報案，指黃男又在員林市中山路一家銀行鬧事，之後黃男更胡亂操作號誌箱，甚至把將路口號誌全切換為紅燈，造成交通大亂。更誇張的是，警方抵達現場時，該男子還用警用手銬把自己銬在地檢署大門上。警方一問才知道，原來他昨天被帶回派出所時，在地上撿到手銬鑰匙，隨後竟以鑰匙打開派出所候訊室的手鐵，並藏在身上帶走。

今天上午黃男再度出現中山路，不僅破壞彰化地檢前的號誌燈箱，沿線還有多個燈箱被破壞，使得交通大混亂，原來罪魁禍首就是同一人，據了解，黃男對警方訊問，雞同鴨講不知所云，甚至也沒有家人，警方對他更是傷腦筋，所幸沒有造成交通事故，但黃男精神時好時壞，之前常拿著大聲公在員榮醫院前嚷嚷，昨天強制送醫還被退貨，今天將再次把他送進醫院治療。

▲暴走男今天破壞號誌燈箱被逮。（圖／民眾提供）

▲中山路號誌燈故障交通大打結。（圖／民眾提供）

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