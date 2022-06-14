22歲甜美照服員正面曝！喜歡和老人互動　公嬤搶著要她當孫媳婦

▲▼宏仁醫院甜美正妹照服員游宛儒。（圖／宏仁醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

從小由阿公阿嬤照顧長大的游宛儒(22歲)，對老人家有一份特殊情感，看到老人家都會想到自己的阿公阿嬤，畢業後到宏仁醫院擔任照顧服務員，耐心、熱忱博得住院長輩認同，紛紛為她物色，搶著要她當孫媳婦，她也在今天獲得該院票選為優良照顧服務員並表揚，未來她期盼再進修，當護理師照顧更多人。

游宛儒是宏仁醫院最年輕的照顧服務員，她說，自己在家裡和阿公阿嬤感情特別好，聽到長輩分享過去的人生經驗和夢想，讓她覺得非常有趣，更喜歡和老人家互動的感覺，誠懇又有耐心為住院長者把屎把尿，照顧院內長輩健康，讓許多長輩都比起大拇指稱讚。

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▲宏仁醫院優良照顧服務員游宛儒(左)。

宏仁醫院為彰顯照顧服務員價值，特設每年六月第二個星期二為照服節，並進行表揚，樹立標竿學習的對象，今年已經邁入第13屆的表揚活動，護理部主任蕭麗紋說，游宛儒當初是透過教育部協助五專畢業生縮短學用落差的展翅計畫媒合，畢業後到院工作，年紀雖輕，但服務認真不打折扣，態度也贏得院內同事及患者的嘉許，甚至有好幾位住院阿公都搶著要宛儒當孫媳婦。

游宛儒說，很榮幸獲表揚，未來想要繼續進修，當一名護理師，服務更多人。蕭麗紋說，院內目前仍有照顧服務員職缺，一般通過照顧服務員訓練即可上班，若有取得照顧服務員技術士證照，薪資另有加給，歡迎有志轉職民眾，投遞履歷。