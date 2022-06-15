　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2賊用砂輪機割兌幣機　娃娃機店「整台外帶」得手9萬

記者許權毅／彰化報導

彰化大村日前連續出現竊取兌幣機事件，警方發現2名竊賊用砂輪機把某娃娃機店兌幣機割開帶走，還到洗車場把機台割開拿走錢盒，警方鎖定2名年約40歲的廖男與周男，還發現2人為了偷錢「出頭很多」。

▲▼彰化出現兌幣機大盜，連續竊取夾娃娃機店與洗車場的機台。（圖／記者唐詠絮翻攝）
▲彰化出現兌幣機大盜，連續竊取夾娃娃機店與洗車場的機台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化員林分局表示，5月27日廖男與周男先到大村鄉某娃娃機店，利用砂輪機切斷兌幣機鎖頭，直接把整台機器搬上車「外帶回家」，隔天28日再到一間洗車場，把機台割開拿走裡面的錢盒。2位受害業者表示，遭竊當下是深夜時刻，都才剛補齊零錢，總計損失約9萬元。

▲▼彰化出現兌幣機大盜，連續竊取夾娃娃機店與洗車場的機台。（圖／記者唐詠絮翻攝）
▲2嫌還租車來搬運兌幣機。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方循線調查，發現有多項竊盜、毒品、殺人未遂的廖男與周男，疑似因為缺錢花用，把歪腦筋動到業者兌幣機上，身穿雨衣、頭戴安全帽，還去租一台轎車換上失竊車牌，刻意在車頂貼上黑色標線，想要誤導警方，不過仍躲不過警方鷹眼，馬上鎖定是廖男與周男。

警方成立專案小組並在14日將廖嫌查緝到案，同日通知周嫌到案說明，訊後依照竊盜罪將2人移送彰化地檢署偵辦。

▲▼彰化出現兌幣機大盜，連續竊取夾娃娃機店與洗車場的機台。（圖／記者唐詠絮翻攝）
▲2嫌為了誤導警方，還在車頂貼上黑色標線。（圖／記者唐詠絮翻攝）

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
快訊／北市議員潘懷宗詐助理費333萬　一審判2年緩刑5年
黑心快篩賺暴利　羅一鈞坦承：EUA審查「防君子不防小人」
入境3+4上路　後4天開放申請更換地點
逆轉！保七警命案　妻一刀捅死他
快訊／學生制服取消繡名字！　下學年開始
快訊／BA.4、BA.5再增26例　分別從10國家入境
快訊／首例青少年MIS-C　13歲男染疫1個月後「連燒4天」
快訊／死亡+143！　30多歲男發病到死亡僅4天
快訊／今本土+68939例「2縣市破萬」　各縣市確診曝
快訊／143人死　本土+68939「再攔截26例BA.4、B
LIVE／本土確診將破300萬例　指揮中心最新說明
陳隨意22歲校花女兒畢業照曝光！　網讚：像TWICE定延

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄愛河驚見浮屍！　男載浮載沉漂河面...身分待查

快訊／北市議員潘懷宗詐助理費333萬　一審判2年緩刑5年

竹市開放第一類醫療人員施打第4劑　長者接種可獲禮券快篩劑

水果刀插12公分！保警妻刺死老公辯意外　法官不採信理由曝

快訊／基隆濱海公路轎車自撞護欄　1男子救出無生命跡象

保警妻一刀刺死夫！血噴臥室牆　泣訴「夫妻玩鬧意外」遭判8年半

2賊用砂輪機割兌幣機　娃娃機店「整台外帶」得手9萬

電腦公司主管竊商業機密給同業　勾結3年公司損失上億...5萬交保

妻子住院心情差！高雄男深夜狂砸鄰居家花盆　還對監視器比中指

店員遭挖眼住院19天「惡男輕判5年」　是否上訴...檢方說話了

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

快訊／高雄愛河驚見浮屍！　男載浮載沉漂河面...身分待查

快訊／北市議員潘懷宗詐助理費333萬　一審判2年緩刑5年

竹市開放第一類醫療人員施打第4劑　長者接種可獲禮券快篩劑

水果刀插12公分！保警妻刺死老公辯意外　法官不採信理由曝

快訊／基隆濱海公路轎車自撞護欄　1男子救出無生命跡象

保警妻一刀刺死夫！血噴臥室牆　泣訴「夫妻玩鬧意外」遭判8年半

2賊用砂輪機割兌幣機　娃娃機店「整台外帶」得手9萬

電腦公司主管竊商業機密給同業　勾結3年公司損失上億...5萬交保

妻子住院心情差！高雄男深夜狂砸鄰居家花盆　還對監視器比中指

店員遭挖眼住院19天「惡男輕判5年」　是否上訴...檢方說話了

3+4自主防疫若徹夜未歸　指揮中心：由防疫旅館通報「最高罰15萬」

徐若瑄宣佈重啟演唱會！　「最新開唱日曝光」：都是最好的安排

快訊／高雄愛河驚見浮屍！　男載浮載沉漂河面...身分待查

新台幣發行73週年　曾印製唯一限量「50元塑膠鈔券」

長榮航空打造「綠色馬拉松」　孫嘉明：朝2050淨零碳排努力

快訊／北市議員潘懷宗詐助理費333萬　一審判2年緩刑5年

長者車禍肇事死亡率近3成　屏東警社區宣導護老交通

大鑫進口富樂快篩C線消失　羅一鈞坦承：EUA審查「防君子不防小人」

《肯拼兄妹》搶魚初體驗 TRASH反差魅力圈粉李佳穎

竹市開放第一類醫療人員施打第4劑　長者接種可獲禮券快篩劑

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

社會熱門新聞

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

男大生肖想閨蜜丼走心了　撿屍回家再用力頂

21歲男北宜自摔賠慘　噴飛撞爛3輛重機

駐外館長揪清潔工嘿咻　懲戒結果曝

啪學妹10年後判6月！原來他當年「和解」找錯人

國中妹深夜補習回家　惡騎士猛撞還狠踹

跑山獸妻挨告纏訟4年！他揭參賽選手猝死始末

即／高雄爆工安意外！　 男墜地「背部插2支鋼筋」　

馬尾妹不吹酒測　先生控警：拉人摔下樓

建築工摩鐵偷拍百名正妹嘿咻！曾潛妹子住處窺洗澡

高雄女駕車撞騎士離開　法官1原因判無罪

更多熱門

相關新聞

進口白銀逃稅6千萬　欠稅大戶被管收

進口白銀逃稅6千萬　欠稅大戶被管收

北市開設匠品公司從事進口白銀事業負責人李明源，2006年至2011年間漏報營所稅，經國稅局補課本稅及罰鍰共計6千餘萬元，士林執行署查出他將公司錢2億9千多萬轉至家人名下、更隱匿到海外人頭公司，李因不願提出清償計畫，擺爛態度讓士林分署決定大刀闊斧向士林法院聲請管收，法官裁定管收並解送台北看守所。

桃園農機廠凌晨大火　150坪廠房全毀

桃園農機廠凌晨大火　150坪廠房全毀

關心朋友案件被擋派出所門外　他譙警三字經下場曝

關心朋友案件被擋派出所門外　他譙警三字經下場曝

運將側身撞上直行車　騎士倒地翻滾2圈

運將側身撞上直行車　騎士倒地翻滾2圈

即／苗栗頭份驚傳縱火案！4車全毀　3嫌落網

即／苗栗頭份驚傳縱火案！4車全毀　3嫌落網

關鍵字：

彰化大村娃娃機洗車場竊賊小偷影音

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面