2賊用砂輪機割兌幣機　娃娃機店「整台外帶」得手9萬

記者許權毅／彰化報導



彰化大村日前連續出現竊取兌幣機事件，警方發現2名竊賊用砂輪機把某娃娃機店兌幣機割開帶走，還到洗車場把機台割開拿走錢盒，警方鎖定2名年約40歲的廖男與周男，還發現2人為了偷錢「出頭很多」。



▲彰化出現兌幣機大盜，連續竊取夾娃娃機店與洗車場的機台。（圖／記者唐詠絮翻攝）



彰化員林分局表示，5月27日廖男與周男先到大村鄉某娃娃機店，利用砂輪機切斷兌幣機鎖頭，直接把整台機器搬上車「外帶回家」，隔天28日再到一間洗車場，把機台割開拿走裡面的錢盒。2位受害業者表示，遭竊當下是深夜時刻，都才剛補齊零錢，總計損失約9萬元。





▲2嫌還租車來搬運兌幣機。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方循線調查，發現有多項竊盜、毒品、殺人未遂的廖男與周男，疑似因為缺錢花用，把歪腦筋動到業者兌幣機上，身穿雨衣、頭戴安全帽，還去租一台轎車換上失竊車牌，刻意在車頂貼上黑色標線，想要誤導警方，不過仍躲不過警方鷹眼，馬上鎖定是廖男與周男。



警方成立專案小組並在14日將廖嫌查緝到案，同日通知周嫌到案說明，訊後依照竊盜罪將2人移送彰化地檢署偵辦。





▲2嫌為了誤導警方，還在車頂貼上黑色標線。（圖／記者唐詠絮翻攝）