618家電下殺65吋4K電視2萬元有找　LG最低85折起

▲OVO推618購物優惠，65吋4K電視2萬元有找。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期邁入年中618促銷壓軸一波，家電品牌包括LG、小米、OVO也推出划算的下殺優惠，看準宅家娛樂需求，OVO與小米均推出2萬有找的50吋至65吋智慧電視促銷，LG則針對自家官網商城的全系列家電個別推出優惠，最低85折起，把握暑假前的購物需求。

LG官方線上商城從即起至7／3推出LG會員日活動，除6／18前購買LG變頻無線吸塵器指定型號，限時享85折優惠，7／3前的會員日，包括旗下全方位衣物護理、廚房家電、空調、空氣清淨機、吸塵器、除濕機等生活家電特定品項均推88折起，並於每周二開搶限量85折優惠券。

此外，購物滿1萬元還可參加抽獎，獎項包括WiFi Styler 蒸氣電子衣櫥(E523IR)、LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器(A9T-MAX)、LG PuriCare 360度空氣清淨機(AS651DSS0)，或官方商城購物金2,000元。

而台灣品牌OVO，則在今年618祭出史上最大促銷，旗下智慧電視與投影機全面現省5,000元至1萬元，即起至6月底前，55吋QLED量子電視原價27,980元，特價19,980元；65吋4K增艷電視原價25,980元，特價19,980元，且購買全系列「易視界電視」登錄後，可獲價值5,980元的真2.1聲道藍牙音響S8。

此外，OVO智慧投影機也推優惠，K2原價27,980元，特價19,618元；行動投影機U5，原價17,980元，特價12,618元，而購買 OVO全系列電視與投影機，送LINE TV 90天VIP會員服務。

小米在6／21前的「小米618年中狂歡購物節」也推優惠，官網限時限量閃購活動，每日精選各熱門家電品項，包括小米智慧顯示器 P1 55吋，原價17,999元，限量價13,799元，現省4,200元；Xiaomi 空氣循環淨化器原價11,995元，限量價8,995元；小米掃拖機器人2原價7,495元，特價5,045元。

同場加映，3C周邊品牌Logitech、Logitech G、Blue麥克風，也在618購物節祭出優惠，6／19前最低55折起，加碼各大通路購買Logitech G任一電競品項，不限金額抽SONY PS5與「Logitech G x HermanMiller 聯名電競人體工學椅」。