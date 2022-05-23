小米攜手徠卡戰略合作　影像旗艦手機將於7月登場

▲小米宣布與徠卡達成戰略合作。（圖／路透社）

記者陳俐穎／綜合報導

隨著手機攝影功能越來越強大，鏡頭的品質要求也日漸上升，小米宣布徠卡相機正式達成行動影像戰略合作，雙方聯合研發的第一款影像旗艦手機將於今年7月正式問世。不過目前官方尚未透露詳細手機規格。

小米和徠卡表示，此次的合作是深度空前的全方位影像戰略合作，雙方能取得的開創性的進展，將為行動攝影領域的消費者提供超凡的影像品質以及經典的徠卡審美，讓創作空前自由、貼近內心，讓真實的記錄無所不在，並由此開啟影像新時代。

▲小米與徠卡相機宣佈正式達成行動影像戰略合作，雙方聯合研發的第一款影像旗艦手機將於今年7月正式問世。（圖／小米提供）

徠卡CEO Matthias Harsch表示，在這次深度空前的合作中，雙方都為了給消費者提供行動攝影新時代而不斷努力。我們堅信，雙方首款聯合開發的影像旗艦手機會讓我們的前瞻性創舉為大家所知。我們會為移動攝影領域的消費者提供無與倫比的畫質、經典的徠卡審美、不受局限的創意，並開創行動影像的新時代。



小米集團CEO雷軍表示，小米專注於打造極致的用戶體驗，也一直希望將手機攝影的能力發掘到極致。小米與徠卡認同彼此的追求與理念、欣賞彼此的優勢與行業影響力，此次合作將為小米的影像戰略提供強大的助力。在合作中，從光學設計到調教審美取向，雙方的創新技術、產品哲學與影像理念，經歷了空前的深度碰撞與融合。