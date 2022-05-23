　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

小米攜手徠卡戰略合作　影像旗艦手機將於7月登場

▲小米 Xiaomi。（圖／路透社）

▲小米宣布與徠卡達成戰略合作。（圖／路透社）

記者陳俐穎／綜合報導

隨著手機攝影功能越來越強大，鏡頭的品質要求也日漸上升，小米宣布徠卡相機正式達成行動影像戰略合作，雙方聯合研發的第一款影像旗艦手機將於今年7月正式問世。不過目前官方尚未透露詳細手機規格。

小米和徠卡表示，此次的合作是深度空前的全方位影像戰略合作，雙方能取得的開創性的進展，將為行動攝影領域的消費者提供超凡的影像品質以及經典的徠卡審美，讓創作空前自由、貼近內心，讓真實的記錄無所不在，並由此開啟影像新時代。

▲小米與徠卡相機宣佈正式達成行動影像戰略合作，雙方聯合研發的第一款影像旗艦手機將於今年7月正式問世。（圖／小米提供）

▲小米與徠卡相機宣佈正式達成行動影像戰略合作，雙方聯合研發的第一款影像旗艦手機將於今年7月正式問世。（圖／小米提供）

徠卡CEO Matthias Harsch表示，在這次深度空前的合作中，雙方都為了給消費者提供行動攝影新時代而不斷努力。我們堅信，雙方首款聯合開發的影像旗艦手機會讓我們的前瞻性創舉為大家所知。我們會為移動攝影領域的消費者提供無與倫比的畫質、經典的徠卡審美、不受局限的創意，並開創行動影像的新時代。

小米集團CEO雷軍表示，小米專注於打造極致的用戶體驗，也一直希望將手機攝影的能力發掘到極致。小米與徠卡認同彼此的追求與理念、欣賞彼此的優勢與行業影響力，此次合作將為小米的影像戰略提供強大的助力。在合作中，從光學設計到調教審美取向，雙方的創新技術、產品哲學與影像理念，經歷了空前的深度碰撞與融合。

ET快訊
有望發放六倍券？　經濟部長回應了
正妹主播確診康復「3大後遺症全中」！第11天症狀慢慢出現
LIVE／3歲童染疫2.5天亡揭攻腦8症狀　今年543死半數
BMW男酒駕害1死3重傷！下跪磕3響頭假和解　暗地脫產180
勇士西冠3連勝！　柯瑞轟31分、11助攻領軍聽牌
吳亦凡官方推特突更新！　「藍天白雲」疑洩現況
柯文哲視訊開會「不斷擤鼻涕、咳嗽」　已吃普拿疼退燒
悍將洋投自請離隊！　球團另尋外援中
唐玲癌末挺8次化療…身邊無家人！　淚崩吐悲慘身世：很丟臉
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

小米攜手徠卡戰略合作　影像旗艦手機將於7月登場

AR頭戴式裝置有望亮相　蘋果開發者大會有三亮點

兩款舊iPhone遭淘汰！WhatsApp更新僅支援到iOS 12

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

小米攜手徠卡戰略合作　影像旗艦手機將於7月登場

AR頭戴式裝置有望亮相　蘋果開發者大會有三亮點

兩款舊iPhone遭淘汰！WhatsApp更新僅支援到iOS 12

野獸人氣無法擋！　林志傑PLG「年度人氣王」2連霸

四驅＋全景天窗！速霸陸「電動休旅Solterra」179.8萬起預售開跑

15公尺座頭鯨遭分食！屍體引來逾40隻鯊魚撕咬...奇觀影片曝

受傷穿山甲迷路遇暖師救援　憨厚臉蛋引學生門口圍觀：好可愛

經長回應民調六倍券　加速爭取商業服務業補助預算

T1戰績並列第二　Keria認為自己不在最佳狀態：我們知道問題在哪

千億茅台跨界賣冰　網友：淡淡酒香「吃一口就上頭」

演繹真正的維也納之聲　陳瑞斌德奧巡演與錄音引轟動

包・開箱／Rosé帶貨「YSL購物包」搶到缺貨！2 Way背法一秒愛上

路易莎5／23起每周限定3天　飲料、甜點、餐飲「不限金額全面8折」

3C家電熱門新聞

不用再快轉了！YouTube將新增「1功能」　網讚：看影片好方便

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

兩款舊iPhone遭淘汰！WhatsApp更新僅支援到iOS 12

比爾蓋茲沒用微軟手機！　自曝是三星折疊機用戶「原因曝光」

AR頭戴式裝置有望亮相　蘋果開發者大會有三亮點

不只iPhone 14漲價！爆料：這項蘋果秋季新品也變貴

滑鼠裡有一顆球！他挖寶釣出網友回憶

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

拆下鍵盤按鍵當滑鼠　蘋果新專利內容曝光

LINE三大新功能！「按一鍵設定」更快找好友

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

更新IG超後悔！網見「1細節」喊眼睛痛

更多熱門

相關新聞

小米7.25億美元資產解凍！

小米7.25億美元資產解凍！

小米日前涉嫌違反印度的《外匯管理法》向外國實體非法匯款，被印度執法局扣押7.25億美元的資產（約213億元新台幣）。最新消息指出，《路透社》今（6日）報導稱，印度法院已解除對小米公司資產凍結。

小米證實資產被印度扣押！將澄清誤會

小米證實資產被印度扣押！將澄清誤會

超平價大螢幕手機登台　小米雙新機4000元有找

超平價大螢幕手機登台　小米雙新機4000元有找

小米最大「獎勵計畫」出爐！總價值約94億元　員工平均爽領190萬元

小米最大「獎勵計畫」出爐！總價值約94億元　員工平均爽領190萬元

小米2021淨利潤946億元 2022手機出貨量衝2億支...造車業務超預期

小米2021淨利潤946億元 2022手機出貨量衝2億支...造車業務超預期

關鍵字：

小米徠卡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

白癡公主「送7年經紀人離職」痛哭

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！目擊照片曝

辦完婚宴斷聯20年　她討回名分更尷尬

白沙屯媽祖猶豫「激烈轉圈」原因曝　香燈腳：慈悲

男星1歲兒「48小時反覆高燒」退不掉！崩潰衝急診

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面