Google Pixel、小米都將採用　全新藍牙技術隨時隨地分享音訊

▲使用者將可盡情在公共場所中享受電視，收聽過去被靜音的內容。（圖／藍牙技術聯盟提供）

記者陳俐穎／綜合報導

藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）今日發布新功能「Auracast」。可使手機、筆記型電腦、電視或公共廣播系統等各類型音訊傳輸裝置，發布音訊至附近不限數量的藍牙音訊接收器，例如喇叭、耳機或其他音訊裝置。Google Pixel與小米集團都表示未來將會採用到新產品上。

Auracast廣播音訊能大幅提升使用者與他人、周遭環境互動的方式，首先分享音訊內容（Share Our Audio）使用者可邀請他人分享自己的音訊體驗，拉近彼此距離。使用無線耳機收聽在手機、平板電腦或筆記型電腦上播放的歌曲或電影時，家人、朋友只要使用搭載此功能的耳機或收聽裝置，即可共享音訊。

而透過 Auracast廣播音訊，使用者將可盡情在公共場所中享受電視，收聽過去被靜音的內容，創造更完整的觀看體驗。機場、健身房、餐廳以及等候室等公共場所的無聲電視，將能夠廣播音訊，訪客只要攜帶具備Auracast功能的藍牙耳機或助聽器即可收聽。



此外，透過此功能使用者身處任何地點皆可收聽最佳化的音訊。在公共空間，訪客只要使用Auracast藍牙耳機或收聽裝置，即可收聽公共廣播系統播放的音訊。

舉例而言，機場旅客可透過個人音訊裝置，即時接收重要的航班公告，例如登機門變更、登機時間，以及其他旅遊資訊。在這類應用情境中，Auracast 廣播音訊將可作為新一代輔助聽力系統（ALS）的技術。

Google Pixel與小米都為此聯盟成員之一，Google Pixel 生態系產品系統架構師 Peter Liu表示，Auracast代表藍牙技術正持續創新，這項技術為消費者帶來充滿無限想像的新方式，可以連結彼此並聆聽世界。