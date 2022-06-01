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小米電視螢幕180度「鞠躬式」整面脫落　一週兩起客服稱「罕見案例」

記者魏有德／綜合報導

浙江一名林女士25日在社群平台反應，家中的小米電視螢幕先是出現裂縫，隨後整面剝落。林女士投訴後客服人員一度不信，剛好家中有攝影機全程錄下，才讓客服人員「極速換貨」，並表示，「該案為罕見案例。」不料，時隔一週，又有網友貼出家中的小米電視螢幕，在無外力干擾的情況下呈現180度「鞠躬式」整面脫落，引起輿論關注。

▲小米電視螢幕整面剝落。（圖／翻攝微博）

▲林女士家中的小米電視。（圖／翻攝微博）

《上游新聞》報導，5月31日，黑龍江哈爾濱有網友稱，自己公司使用的小米電視出現了液晶屏幕（螢幕，下同）脫落的情況，並且放出了屏幕脫落過程的監控視頻（影片）。

▲小米電視螢幕整面剝落。（圖／翻攝微博）

▲第二起小米電視螢幕剝落的案例。（圖／翻攝微博）

當事人趙先生表示，小米電視是一兩個月前購買的，「電視設計有缺陷，是雙面膠粘的，材質是玻璃，玻璃外面貼層膜。而且我們的使用條件跟別人不一樣，我們是朝下，吊著放的，更容易開膠。」

透過趙先生提供的影片可以發現，這台小米電視掛在牆上，沒有外力干擾的情況下突然間就呈現180度朝下整面脫落，在場的眾人全都看傻眼。趙先生指出，之前就有發現問題，起初是電視開了一條大約兩指寬的縫隙，「沒有人碰的情況下開膠的，我們把它按回去了。」

對於產品出現瑕疵，小米客服一度稱，「該案為罕見案例。」也提供急速換貨的服務，不過，隨著一週內第二起案例的出現，小米方面回應，初步判斷此個案問題出現在物流、倉儲環節的可能性較大，故障產品也將返廠進行案例詳細分析，確定問題根源以改進相應環節。

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