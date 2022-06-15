下士假扮按摩師性侵女網友！　辯「她有呻吟、拱屁股」下場曝

▲台中一名林姓下士竟假扮按摩師性侵女網友得逞，事後還主張2人情投意合，過程中「她有呻吟」。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）



記者林冠吟／台中報導

台中一名林姓憲兵指揮部下士，2020年間透過交友軟體認識女子花花（化名）後，卻和花花佯稱表示，要請按摩師到花花家幫她按摩，儘管花花起先婉拒，卻經不住林男的軟磨硬泡，最終同意。熟知，林男竟假扮成按摩師，於按摩期間利用體格優勢，趁機性侵花花得逞。案經上訴至台中高分院後，林男甚至還主張2人事情投意合，更表示過程中花花「有呻吟、拱屁股」等情形，但法官仍駁回林男上訴，判其有期徒刑3年6月。

林姓男子為現役軍人，他先是在2020年3月期間利用交友軟體與花花結識。不過林男卻向花花佯稱，要請一位按摩師到花花家服務，儘管花花第一時間婉拒，但仍經不起林男不斷勸說，最終同意林男請按摩師到他家按摩，並將租屋處的住址交給林男。

熟料，僅幫家人朋友按摩過的林男竟佯裝成按摩師的，在為花花按摩時，要求花花褪去衣物，再趁機利用體格優勢，對花花性侵得逞。事後，花花急忙衝去洗澡，而林男則趁機逃離現場。

訊據時，林男不但否認犯行，還向檢警表示，他有先詢問花花的意願，且花花當時也有呻吟，更點頭同意和他發生關係，更將屁股拱起來，變換姿勢。至於會事後先離開，只是因為花花說想去洗澡，他不想等太久因此先行離開。

但花花於偵訊時卻表示，自己和林男是在網路上認識的，2人並沒有見過面，案發時她背對著林男，且房間昏暗沒有開燈，林男更沒有問她是否可以發生性行為。

▲花花表示，案發時礙於林男體格優勢，造成她不敢有太過激烈的反抗行為，擔心恐因此會受傷。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



花花還表示，由於沒有看過林男的真實照片，因此誤以為林男就是按摩師本人，加上林男體格高大，她擔心反抗過於激烈的話，可能會因此受傷，林男欲趁機性侵時，她也有不斷扭動，以避免和林男碰觸，因而讓林男不斷要她「趴好」。

事後，她也傳訊息給林男，告知自己慘遭性侵一事，要林男解釋清楚，並表示，「我現在真的特別想死」、「我第一次被這樣糟蹋」，而花花事後也向哥哥哭訴，「我當下真的很害怕」、「不敢報警」，更有向友人表示，「我好髒」等語。

一審，法官認為林男犯罪事實明確，依法判處林男有期徒刑3年6月，但林男不服，上訴二審。

台中高分院審理後指出，審酌事後花花與親友的對話紀錄，與她在警詢時的證稱等來看，若非親身經歷，應難以具體描述細節，且此案對於花花自身隱私與名譽關係甚深，實無憑空杜撰，導致自身社會評價受損，而誣指林男入罪的必要。

法官也表示，事發後，林男對於花花的指責更從未有否認、辯解之意，反觀花花於案發後則出現情緒低落、抑鬱、自責等情形，更是案發隔天前往醫院驗傷採證，與一般受性侵被害人立即就醫保全證據等常情吻合。

至於林男辯稱當時花花有配合他，呈現趴跪之姿等行為，從當時花花為43公斤，而林男則為身高169公分、體重72公斤，2人共處一室，花花處於孤立無援等狀態來看，就算花花順從林男的要求，也是因為不敢激烈抗拒而屈從於林男，而非同意與林男發生關係。

法官也強調，任何性行為都應建立在互相尊重，彼此同意的基礎上，「說不就是不」、「說願意才是願意」，「倘若沒有得到清楚的同意，就是不同意」，因此沉默也並非同意，從花花所述來看，林男均未獲得花花明確同意，犯罪事實明確，原審判刑並無不當，駁回林男上訴，維持原判。全案仍可上訴。