淫按摩師性侵女顧客連環爆　服完刑不准出獄...直接羈押防落跑

▲按摩師何偉誠3度利用按摩機會性侵女顧客，前案刑滿還有後案待審，被法官裁定羈押，出獄夢碎。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

在北市擔任養生館按摩師的男子何偉誠，因性侵女顧客被判刑10月定讞卻拒不到案，被通緝期間竟繼續藏身養生館涉再非禮2位女客，事發後，何男先為前案坐牢，後案一審日前經台北地院判刑5年6月，但何男前案預定今天（14日）出獄，後案法官認為何男有逃亡與反覆實施同一犯罪之虞，在案件還可上訴二審期間，裁定何男從今天起羈押3個月，可抗告。

判決指出，何男2018年7月3日在北市足鶴養生館擔任按摩師時，利用一位女顧客褪去內衣褲換穿店家提供的和服趴臥接受按摩機會，多次碰觸女方私處，最後壓制女方的反抗，強吻並強摸對方胸部得逞，去年（2021年）1月底，何男被最高法院駁回上訴，依強制猥褻罪判刑10月定讞。

何男拒不報到入監，去年5月被台北地檢署發布通緝，其實他一直躲在足鶴養生館繼續為客人按摩，去年8月間，一位OL看足鶴養生館網路評價4.8分，卻沒細看其實有性侵負評就上門讓何男按摩，還聽從何男建議做「排水腫」，卻遭何男用手指性侵得逞。

何男還將手指沾染的被害人下體分泌物，點在被害人手掌虎口宣稱「這就是排水腫出的汗」，被害人驚嚇得說不出話，趕緊結帳走人，向男友訴苦「崩潰死了！太噁心了！」被害人還出現看到人多就緊張等創傷症狀、持續就醫服藥，她提告痛批何男當時噁心對她笑說「如果要，隨時跟我說」。

何男到案一概否認，但被發現前案通緝身分，去年8月23日先解送歸案入監，另一位被害人看到媒體報導，也挺身提告，指控何男前年（2020年）6月間，在養生館裡替她按摩時，涉兩度把手伸進她內褲裡，故意用手指頂住她的私處外部試探。

這位被害人說，第二次被碰到敏感部位時，就警覺不能再保持沉默，直接要求何男「請你不要把手放在那裡」，何男連忙道歉「不小心碰到」。被害人隔天去養生館臉書留負評，何男私訊道歉，但她不懂如何舉證，只好摸摸鼻子自己吞下，不料何男又出事，她不禁覺得是不是因為自己當初沒報案，以致又有人遭何男侵犯。

何男同樣否認犯行，法官採信2位被害人的指控，認定何男不知悔改，利用消費者對按摩專業的尊重與信賴，性侵女顧客造成身心受創，使大眾對按摩服務產生危險疑慮，到案毫無悔意，一審上月（5月）底將何男所犯強制性交罪與強制猥褻罪，合併判刑5年6月。

法官發現，何男前案刑期將在今天（14日）期滿出獄，而一審判決仍在可上訴二審的期間內，且人與卷都還沒移送二審，經檢方建請羈押何男防逃與預防反覆實施同一犯罪，法官特別開庭聽取檢辯雙方意見。

何男強調本案是他主動向警方投案，代表沒有逃亡之虞，全案經網路大篇幅報導，他也不可能再從事按摩工作，所以沒有反覆實施之虞，請求別羈押。

法官認為，何男前案拒不到案執行被通緝，有逃避處罰的紀錄，加上本案一審判決比前案重很多，不排除何男更有逃亡動機與可能，且何男歷次犯行都是利用按摩機會性侵女顧客，有反覆實施同一犯罪之虞，為了防逃與避免何男再犯，裁定何男從今天起羈押3個月，可抗告。