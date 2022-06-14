　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淫按摩師性侵女顧客連環爆　服完刑不准出獄...直接羈押防落跑

▲林姓男碩生2019年12月間與女同學相約研究室討論論文，不顧女子徒手推拒，以跳蛋為其按摩還猥褻肩膀、臀部等處，隔日重施故技挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲按摩師何偉誠3度利用按摩機會性侵女顧客，前案刑滿還有後案待審，被法官裁定羈押，出獄夢碎。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

在北市擔任養生館按摩師的男子何偉誠，因性侵女顧客被判刑10月定讞卻拒不到案，被通緝期間竟繼續藏身養生館涉再非禮2位女客，事發後，何男先為前案坐牢，後案一審日前經台北地院判刑5年6月，但何男前案預定今天（14日）出獄，後案法官認為何男有逃亡與反覆實施同一犯罪之虞，在案件還可上訴二審期間，裁定何男從今天起羈押3個月，可抗告。

判決指出，何男2018年7月3日在北市足鶴養生館擔任按摩師時，利用一位女顧客褪去內衣褲換穿店家提供的和服趴臥接受按摩機會，多次碰觸女方私處，最後壓制女方的反抗，強吻並強摸對方胸部得逞，去年（2021年）1月底，何男被最高法院駁回上訴，依強制猥褻罪判刑10月定讞。

何男拒不報到入監，去年5月被台北地檢署發布通緝，其實他一直躲在足鶴養生館繼續為客人按摩，去年8月間，一位OL看足鶴養生館網路評價4.8分，卻沒細看其實有性侵負評就上門讓何男按摩，還聽從何男建議做「排水腫」，卻遭何男用手指性侵得逞。

何男還將手指沾染的被害人下體分泌物，點在被害人手掌虎口宣稱「這就是排水腫出的汗」，被害人驚嚇得說不出話，趕緊結帳走人，向男友訴苦「崩潰死了！太噁心了！」被害人還出現看到人多就緊張等創傷症狀、持續就醫服藥，她提告痛批何男當時噁心對她笑說「如果要，隨時跟我說」。

何男到案一概否認，但被發現前案通緝身分，去年8月23日先解送歸案入監，另一位被害人看到媒體報導，也挺身提告，指控何男前年（2020年）6月間，在養生館裡替她按摩時，涉兩度把手伸進她內褲裡，故意用手指頂住她的私處外部試探。

這位被害人說，第二次被碰到敏感部位時，就警覺不能再保持沉默，直接要求何男「請你不要把手放在那裡」，何男連忙道歉「不小心碰到」。被害人隔天去養生館臉書留負評，何男私訊道歉，但她不懂如何舉證，只好摸摸鼻子自己吞下，不料何男又出事，她不禁覺得是不是因為自己當初沒報案，以致又有人遭何男侵犯。

何男同樣否認犯行，法官採信2位被害人的指控，認定何男不知悔改，利用消費者對按摩專業的尊重與信賴，性侵女顧客造成身心受創，使大眾對按摩服務產生危險疑慮，到案毫無悔意，一審上月（5月）底將何男所犯強制性交罪與強制猥褻罪，合併判刑5年6月。

法官發現，何男前案刑期將在今天（14日）期滿出獄，而一審判決仍在可上訴二審的期間內，且人與卷都還沒移送二審，經檢方建請羈押何男防逃與預防反覆實施同一犯罪，法官特別開庭聽取檢辯雙方意見。

何男強調本案是他主動向警方投案，代表沒有逃亡之虞，全案經網路大篇幅報導，他也不可能再從事按摩工作，所以沒有反覆實施之虞，請求別羈押。

法官認為，何男前案拒不到案執行被通緝，有逃避處罰的紀錄，加上本案一審判決比前案重很多，不排除何男更有逃亡動機與可能，且何男歷次犯行都是利用按摩機會性侵女顧客，有反覆實施同一犯罪之虞，為了防逃與避免何男再犯，裁定何男從今天起羈押3個月，可抗告。

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
韓女演員遭老公冷血砍脖！　「買完兇器」埋伏家門前行兇
政府要發紓困金！「這族群」最高領3萬
快訊／嘉義65歲中風婦染疫　6天後病死護理之家
6個月女嬰發燒「全身抽搐」！確診母衝出家門崩潰求助
4歲弟動疝氣手術　離譜醫「切成輸精管」家屬氣炸
iOS 16更新限制多！「這款iPhone」能升級卻無法用新
上台表演「整個人不見」　網狂看10次：後勁太強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

欠罰鍰767萬元拒繳　男子被台南分署聲請管收獲准

淫按摩師性侵女顧客連環爆　服完刑不准出獄...直接羈押防落跑

快訊／消防訓練赫見民宅冒火救出4人　母與8歲兒昏迷急送醫

男大生肖想閨蜜丼走心了！隔著女友摸她屁股　撿屍回家再用力頂

阿伯落水岸邊留拖鞋　失蹤1天...陳屍彰化八堡圳沉沙池

疑妻出軌竟持刀刺頸再自殘！母為救兒也濺血　家暴狠夫下場出爐

高中作業揭痛苦回憶…小5童課後輔導　竟遭淫師脫褲猥褻195次

摩鐵針孔魔人已裝3房偷拍4個月　檢警遠端攔截訊號追查幕後集團

嫌荔枝樹遮路燈...砍了　她怒告「好不容易開花等結果」莾鄰慘了

大膽騙徒！雲林男欲土地變更　損友影印假公文狠詐他20萬

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

欠罰鍰767萬元拒繳　男子被台南分署聲請管收獲准

淫按摩師性侵女顧客連環爆　服完刑不准出獄...直接羈押防落跑

快訊／消防訓練赫見民宅冒火救出4人　母與8歲兒昏迷急送醫

男大生肖想閨蜜丼走心了！隔著女友摸她屁股　撿屍回家再用力頂

阿伯落水岸邊留拖鞋　失蹤1天...陳屍彰化八堡圳沉沙池

疑妻出軌竟持刀刺頸再自殘！母為救兒也濺血　家暴狠夫下場出爐

高中作業揭痛苦回憶…小5童課後輔導　竟遭淫師脫褲猥褻195次

摩鐵針孔魔人已裝3房偷拍4個月　檢警遠端攔截訊號追查幕後集團

嫌荔枝樹遮路燈...砍了　她怒告「好不容易開花等結果」莾鄰慘了

大膽騙徒！雲林男欲土地變更　損友影印假公文狠詐他20萬

感謝新北幕後英雄付出　侯友宜表揚98人模範績優警察

趙少康控斯洛伐克訪團「蔡政府大內宣」　外交部唾棄：惡意抹黑

澄清湖比賽受傷頻率高　在地餅總提出建言

張志豪鼓勵放膽去做　林志綱首安球獻給家人

猴痘患者「精液發現病毒」　科學家：性行為可能傳播

鬼月還沒到…阿里山驚見「無人機車」奔1分撞上　店家看監視器傻眼

台鐵6／29大改點！464班次調整時刻　10萬份時刻表免費贈

南韓40歲女演員遭老公冷血砍脖！　「買完兇器」埋伏家門前行兇

猴痘可能「透過性行為傳染」！科學家：確診者精液裡發現病毒

人妻、小三都對號入座！　林憶蓮神曲「險被禁唱」內幕曝光

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

柯以柔不滿郭宗坤　二審准離婚

即／柯以柔控夫偷吃女員工　2審最新結果出爐

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

男大生肖想閨蜜丼走心了　撿屍回家再用力頂

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

雞排妹自爆抽脂「做壞了」　醫美診所怒提告

即／摩鐵有針孔！業者嗆「老闆是檢察官」　疑犯落網

馬尾妹不吹酒測　先生控警：拉人摔下樓

即／新北2機車對撞　騎士1死1重傷

即／板橋騎士追撞違停小黃　頭部重創昏迷搶救中

即／花蓮男身中多刀慘死菜園　兇嫌躲北市宮廟遭逮

即／屏東超商女店員遭挖眼　恐怖男判囚5年

更多熱門

相關新聞

性侵女兒590次　狼父逆因1原因只判9年

性侵女兒590次　狼父逆因1原因只判9年

台南一名17歲少女控訴狼父自國小3年級起，就被性侵多達590次，直到國二時，因父親涉嫌詐欺案遭羈押，才決定鼓起勇氣向輔導老師說，一審依590個強制性交罪判男子20年徒刑，但二審卻出現大逆轉，法官僅承認有證人指證的4次，其餘因只有少女一人證述，無法證明獸父惡行，將他改判9年。

女酒醉被白衣男撿屍性侵　發現凶手是她爸

女酒醉被白衣男撿屍性侵　發現凶手是她爸

高雄監獄集體性侵案　6人性侵1人判刑定讞

高雄監獄集體性侵案　6人性侵1人判刑定讞

11歲男童遭4兄弟性侵　慘死案震怒全國

11歲男童遭4兄弟性侵　慘死案震怒全國

人妻遭大雨淋濕借浴室盥洗　色屋主硬闖掐頸性侵

人妻遭大雨淋濕借浴室盥洗　色屋主硬闖掐頸性侵

關鍵字：

性侵養生館按摩師通緝

讀者迴響

熱門新聞

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

批台北讚上海被罵滾！金湯力真的滾了

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

快訊／今增123死！本土＋66119「中重症+285」

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面