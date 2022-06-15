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社會 社會焦點 保障人權

送餐給女網友竟強壓性侵　噁男狡辯「她穿睡衣挑逗」法官也怒了

▲桃園市八德區某修車廠顧姓負責人去年連續對女性友人在酒品內摻入「生命之水」灌醉再藉機性侵，遭桃檢聲押獲准，最近聲請撤銷羈押遭地院駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女網友感冒在家誤信賴男好意探病，遭對方性侵還被對方詆毀。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名無業賴姓男子前年假裝關心感冒女網友，深夜送餐到府獻殷勤，卻涉性侵得逞還企圖賴著不走。賴男挨告到案詆毀女是酒店妹、深夜穿睡衣主動獻身挑逗，還推稱女方雙腳夾太緊，害他沒戴套而「內射」，女方羞怒才提告，台北地院審理認定賴男一派胡言，嚴重傷害女方人格尊嚴，依強制性交罪判刑4年，可上訴。

本案發生於前年（2020年）7月20日，賴男經由臉書結識本案被害人，搭訕得知對方感冒在家，賴男自告奮勇要送餐點跟藥物去關心，當晚11點多抵達，表明想留宿被拒，涉霸王硬上弓在地板與床上性侵女方得逞，隔天（21日）凌晨0時許被女方趕走。

賴男挨告到案，辯稱女方告知地址同意他去，又深夜穿睡衣主動獻身挑逗，他認為彼此已晉級男女朋友交往關係，他愛撫調情時，女方沒拒絕，他認為彼此是合意性交，但他沒戴套又內射，女方生氣才提告，賴男堅稱這不能怪他，是女方雙腳夾太緊，害他來不及抽出來，何況女方就醫沒驗出身上有遭施暴的外傷。

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女網友感冒在家誤信賴男好意探病，遭對方性侵還被對方詆毀。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

女方否認跟賴男合意性交，表示吃完賴男帶來的食物跟藥物後，謝謝對方好意並請對方離開，賴男卻發瘋似的一直摸她，她拚命閃躲跟賴男說不要，賴男原本停下來，後來不知道受到什麼刺激，仍硬將她壓在地板上跟床上性侵得逞。

女方說，當時生病又用光力氣反抗，全身虛脫，賴男發洩後，她急著趕走賴男，拜託對方「可以麻煩你先走嗎？我真的很不喜歡這樣」，賴男起初賴著不走，她一再堅持跟拜託，賴男才離開。

女方隨即聯繫閨蜜求助，邊哭邊說「我被強姦了」。閨蜜出庭證稱，當時趕去陪伴被害人就醫，只見被害人全身發抖、魂不守舍，在醫院一旦有異性靠近，被害人就會緊張害怕，連警察問話時，被害人也死命抓著她的手不放，事發至今，被害人講話還是鈍鈍的，情緒很悲觀。

法官查明，女方在賴男離開後，立刻傳訊息質問「你這樣硬來很不尊重」，賴男回稱「抱歉，我不喜歡等」、「對不起，但我很認真」，女方怒嗆「乾我什麼。你認真我都不能決定我要的嗎？」、「我不想再看到你」，賴男不甘示弱，表示：「好，這你自己說的。」

法官認為2人這些對話顯然沒有合意性交的濃情蜜意，事後女方也不再回應賴男傳來的訊息，且雙方邂逅是因賴男在臉書誤傳訊息給女方，才開啟彼此對話，賴男到案卻一度謊稱女方是酒店小姐、他到酒店消費認識對方，把對方包出場吃飯上床。

法官指賴男供詞反覆，和被害人僅為認識約1天的網友，女方根本不知賴男本名與聯絡電話，可見雙方不是男女朋友，女方體型不如賴男，因顧慮自身安危而沒激烈反抗，所以身上無外傷。

至於賴男推稱女方在隔音不佳的套房裡，沒喊救命請鄰房室友幫忙，代表雙方兩情相悅。法官認為並非女孩子遭性侵沒呼救就可以被說成同意，因為被害人也會想保全顏面、不讓鄰居知道，或擔心激怒歹徒而遭遇不測，本案女方已明白表示，賴男當時看起來好像有吸毒，她很害怕，不知該怎麼辦。

法官認定賴男性侵得逞又瞎掰狡辯，雖無前科，但犯行造成被害人內心恐懼陰影終身難以抹滅，性自主權與人格尊嚴遭戕害甚鉅，應予嚴懲，依強制性交罪判刑4年，可上訴。

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