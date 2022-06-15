送餐給女網友竟強壓性侵　噁男狡辯「她穿睡衣挑逗」法官也怒了

▲女網友感冒在家誤信賴男好意探病，遭對方性侵還被對方詆毀。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名無業賴姓男子前年假裝關心感冒女網友，深夜送餐到府獻殷勤，卻涉性侵得逞還企圖賴著不走。賴男挨告到案詆毀女是酒店妹、深夜穿睡衣主動獻身挑逗，還推稱女方雙腳夾太緊，害他沒戴套而「內射」，女方羞怒才提告，台北地院審理認定賴男一派胡言，嚴重傷害女方人格尊嚴，依強制性交罪判刑4年，可上訴。

本案發生於前年（2020年）7月20日，賴男經由臉書結識本案被害人，搭訕得知對方感冒在家，賴男自告奮勇要送餐點跟藥物去關心，當晚11點多抵達，表明想留宿被拒，涉霸王硬上弓在地板與床上性侵女方得逞，隔天（21日）凌晨0時許被女方趕走。

賴男挨告到案，辯稱女方告知地址同意他去，又深夜穿睡衣主動獻身挑逗，他認為彼此已晉級男女朋友交往關係，他愛撫調情時，女方沒拒絕，他認為彼此是合意性交，但他沒戴套又內射，女方生氣才提告，賴男堅稱這不能怪他，是女方雙腳夾太緊，害他來不及抽出來，何況女方就醫沒驗出身上有遭施暴的外傷。

▲女網友感冒在家誤信賴男好意探病，遭對方性侵還被對方詆毀。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

女方否認跟賴男合意性交，表示吃完賴男帶來的食物跟藥物後，謝謝對方好意並請對方離開，賴男卻發瘋似的一直摸她，她拚命閃躲跟賴男說不要，賴男原本停下來，後來不知道受到什麼刺激，仍硬將她壓在地板上跟床上性侵得逞。

女方說，當時生病又用光力氣反抗，全身虛脫，賴男發洩後，她急著趕走賴男，拜託對方「可以麻煩你先走嗎？我真的很不喜歡這樣」，賴男起初賴著不走，她一再堅持跟拜託，賴男才離開。

女方隨即聯繫閨蜜求助，邊哭邊說「我被強姦了」。閨蜜出庭證稱，當時趕去陪伴被害人就醫，只見被害人全身發抖、魂不守舍，在醫院一旦有異性靠近，被害人就會緊張害怕，連警察問話時，被害人也死命抓著她的手不放，事發至今，被害人講話還是鈍鈍的，情緒很悲觀。

法官查明，女方在賴男離開後，立刻傳訊息質問「你這樣硬來很不尊重」，賴男回稱「抱歉，我不喜歡等」、「對不起，但我很認真」，女方怒嗆「乾我什麼。你認真我都不能決定我要的嗎？」、「我不想再看到你」，賴男不甘示弱，表示：「好，這你自己說的。」

法官認為2人這些對話顯然沒有合意性交的濃情蜜意，事後女方也不再回應賴男傳來的訊息，且雙方邂逅是因賴男在臉書誤傳訊息給女方，才開啟彼此對話，賴男到案卻一度謊稱女方是酒店小姐、他到酒店消費認識對方，把對方包出場吃飯上床。

法官指賴男供詞反覆，和被害人僅為認識約1天的網友，女方根本不知賴男本名與聯絡電話，可見雙方不是男女朋友，女方體型不如賴男，因顧慮自身安危而沒激烈反抗，所以身上無外傷。

至於賴男推稱女方在隔音不佳的套房裡，沒喊救命請鄰房室友幫忙，代表雙方兩情相悅。法官認為並非女孩子遭性侵沒呼救就可以被說成同意，因為被害人也會想保全顏面、不讓鄰居知道，或擔心激怒歹徒而遭遇不測，本案女方已明白表示，賴男當時看起來好像有吸毒，她很害怕，不知該怎麼辦。

法官認定賴男性侵得逞又瞎掰狡辯，雖無前科，但犯行造成被害人內心恐懼陰影終身難以抹滅，性自主權與人格尊嚴遭戕害甚鉅，應予嚴懲，依強制性交罪判刑4年，可上訴。