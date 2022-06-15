公車上指侵年輕妹！淫狼自曝：犯案18年只有2／3案件被調查

▲台北彭姓男子習慣在公車上騷擾年輕女子，自承犯案18年，只有3分之2的犯行進入檢調。（示意圖，非當事人／記者姜國輝攝）

記者郭玗潔／台北報導

台北一彭姓男子於去年搭公車時，趁座位上女子沉睡，撫摸女子大腿、指侵得逞，經女子呼救，司機直接將公車開往警局報警，檢警發現彭男過去性騷擾前科累累，彭男也自承從2003年起，18年間犯下類似案件，只有3分之2進入檢警調查，經台北地院審理，依強制性交罪，處彭男徒刑5年。

判決書指出，去年3月21日21時許，彭男在西門町搭公車，見有妙齡女子一個人坐在右後側位置閉眼沉睡，就走過去坐在她旁邊，以外套掩護，撫摸女子大腿，再掀起女子長裙，伸手進去指侵，女子驚醒後推開彭男拒絕，彭男又再度強行指侵得逞，還拉女子的手碰自己的下體，女子驚恐大喊「不要」、「非禮」，彭男見周遭乘客注意到自己，起身想逃，被其他乘客見義勇為攔截，司機直接將公車開到警察局報案。

全案審理時，發現彭男性騷擾的前科累累，且偏好在公車上犯案。於2012年、2017年就因性騷擾各處徒刑10月、6月，才剛在2018年易科罰金執行完畢，同年10月又馬上在公車上性騷擾女子，被判入監6月，出監後，2020年8月再度於公車上性騷擾，因和受害人調解被撤回告訴。

彭男的精神鑑定報告指出，當彭男感到有壓力或上公車時，就會想碰觸女孩子；多挑選年輕、身材偏瘦、順眼的對象下手，但案發時彭男完全有刑事負責的能力。根據彭男自述，從2003年起到這次犯行曝光，18年間犯下類似的案件中，只有3分之2的犯行進入檢警偵查，其餘3分之1或是被害人噤聲，或是被害人雖因求救而曝光，但未至警局報案。

法官認為，現年50多歲的彭男，至少於32歲左右即逐漸形成這種行為模式，歷經多次查獲、被起訴、判刑的循環，又不斷再犯，行為模式似乎有固定化傾向，且彭男一再把自己的犯行歸咎在女子未明示拒絕，不見任何悔意，依強制性交罪，處彭男徒刑5年，並在受刑中接受相關治療。