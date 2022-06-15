桃園+5845　各社區醫療採檢站人數創新低！滾動調整服務時段

▲桃園市衛生局長王文彥指出，今天桃園新增5,845例本土個案，各社區採檢站使用人數新低，市府將滾動調整各站服務情形。（資料照／者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

依據中央流行疫情指揮中心今（15）日公布桃園市新增5,845例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，今天新增案例較昨（14）日略增20.54%，其中65歲以上確診者占比約9.67%，仍在10%以下；此外，桃市各社區醫療採檢站使用人數持續遞減，平均每站均低於百人，市府將於下週滾動調整服務站點或使用時段。

有關疫苗接種情況，王文彥表示，截至6月14日止，桃市年齡（5歲以上）第一至第三劑接種率為六都之冠。其中，5至11歲接種率為70.3%，較上週增加8.4%；經由安排入校集中接種後，12至17歲第三劑接種率已大幅上升39.2%；65歲至74歲長者第三劑接種率達77.1%，75歲以上者長者第三劑接種率也達68.5%，鼓勵符合資格者踴躍接種，以提高各年齡層疫苗覆蓋率，加強自身保護力。

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▲桃園市衛生局籲請符合資格長者踴躍接種。（圖／者沈繼昌翻攝）

王文彥提及，桃園市於6月15日、17日、18日在全市開設26處社區接種站，提供長者第4劑莫德納疫苗接種專案，滿65歲以上長者（原住民族55歲以上），距接種第3劑已滿5個月即可接種第4劑，呼籲符合資格長者踴躍接種。



王文彥強調，桃市各社區醫療採檢站目前使用人數持續遞減，昨（14）日開設5站總服務量能再創新低，其中看診365人、PCR採檢486人，平均每站服務人數皆低於百人，市府後續將觀察需求變化，下週再滾動調整服務站點或時段。

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