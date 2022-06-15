租用國有土地竟破壞圍籬+超用16筆土地　桃園男下場曝

▲桃園市劉姓男子2020年5月間向農委會農田水利署桃管處租用位於中路一段一筆土地，卻趁機破壞圍籬超用，桃管處察覺後向警方提告。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子於2020年5月間向農委會農田水利署承租位於桃園區中路一段一筆國有土地，原本要做為停車場用地，但劉明知承租範圍面積竟無視於桃管處之圍籬限制，不但破壞圍籬還超用租用16筆土地，桃管處獲悉後報警提告；桃檢複訊時，劉坦承犯行，檢方偵結依毀損罪嫌將劉男提起公訴。

檢警調查，73歲的劉姓男子於2020年5月11日向桃管處承租桃園區中路1段部分土地，計畫做為停車場用地使用，租賃期間為期3年，但劉明知租用土地地號範圍，卻擅自擴大使用範圍到其他16筆土地，農委會農水署桃管處人員察覺，劉擅自超用多達16筆土地，桃管處於2021年3月17日發函通知行使契約終止權，並於4月30日發現租用土地鐵架與菱形圍籬遭破壞，因此拍照存證後向桃園警方提告毀損。

桃園檢複訊時，劉男坦承犯行，桃管處則提供現場有架設公告「國有土地禁止進入」公告鐵架與綠色菱形圍籬遭破壞照片佐證，檢方偵結依毀損罪嫌將劉男提起公訴。

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